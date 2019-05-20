男士之夜：有錢無掟使　熱話要睇睇

【開箱男︰數碼版Xbox 打機新體驗】

遊戲機從誕生第一天就要載體，由從前的盒帶到今日的光碟，總要地方儲存再行販賣。然而，隨着網絡發達，近年更多人寧願「單撈」遊戲也不出街買實體版本。為了迎合潮流，Xbox決定推出全新數碼版Xbox One S，即刻同大家開箱睇吓！

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【Volkswagen ID.3年底發布 最大續航550公里】

Volkswagen近年推出了多款ID系列的概念作，等了多年，首款量產ID車已落實於今年9月法蘭克福車展登場，並命名為「ID.3」，現已在全球多個國家開放預訂，（暫未包括香港）。在德國，訂金為1,000歐元，於明年4月30日或之前取消可獲全數退款。未來，ID系列還有ID. CROZZ、ID. VIZZION及ID. ROOMZZ等車型。

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【實測Galaxy A20 新潮入門】

Samsung入門手機A系列一向有不少用家撐場，而最近新推出的A20定價就最經濟。設計方面，新機用上6.4吋720p水滴形全屏幕，並用上拋光塑膠的曲面機背，提供黑、橙2色，外形唔老土！

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【加配件變雙芒 LG V50 ThinQ 5G到港】

雖然香港未有5G網絡，但水貨5G機已陸續到港，繼Samsung Galaxy S10 5G版後，今天輪到LG V50 ThinQ。此機是LG專為5G網絡而設的旗艦手機，搭載Snapdragon 855處理器以及Qualcomm X50模組，《AnTuTu》測試有289,023分，成績位處手機榜前列。

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【降噪「智」好聲 Jabra Elite 85h】

丹麥著名耳機品牌Jabra於年初CES發表了多款新產品，時隔數月終於陸續在香港推出。最受注目必定是智能降噪耳機Elite 85h，雖然外形未算特別，只屬一般大耳牛設計，不過頭帶、耳罩具有一定厚度，拎上手又比想像中輕，而且佩戴後舒適貼服，也沒有同類耳機常見的焗汗及刮肉問題，加上防塵防雨，適合長時間聽歌之用。

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【HT量子Tony 戰損頭盔有驚喜！】

《復仇者聯盟4：終局之戰》曲終人散，戲中「逆轉無限」的量子時光機起關鍵作用，Hot Toys繼多款重點角色人偶後，日前再發表1:6 Tony Stark（Team Suit），最大特色是足本還原戲中的量子戰衣，以灰白、紅、深灰為主調，並透過壓紋及滴膠技術呈現A字Logo及雙臂上的仿布紋細節，層次豐富又別具科幻感。

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【大器晚成 Lexus全新LM旗艦級新作】

豪華MPV在部分亞洲地區特別受歡迎，包括香港。日系豪華汽車品牌Lexus最近也加入戰團，推出全新LM車型，為豪華MPV市場帶來多一款選擇。廠方表示，此車將會瞄準全球戰略中佔最重要地位的中國市場及部分亞洲市場，車身顏色提供黑色及珍珠白兩種。

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【更勝AirPods？ 真•無線Powerbeats Pro】

真•無線耳機已流行一段時間，但Beats by Dr. Dre (Beats)要到最近才有此設計的Powerbeats Pro。早前小記就率先試玩，發覺耳機多方面都比以往進步，甚至可與同晶片的AirPods 2一拼！

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【McLaren GT 豐臀誘惑】

麥拿侖（McLaren）日前發表新車McLaren GT，以着重長途旅行舒適性的Grand Tourer定位，是繼Speedtail、720S Spider及600LT Spider後，第4款推出的「Track25」計劃車型。

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【Cambridge Audio aptX HD藍牙黑膠唱盤】

為滿足不同需要的音響迷，英國Cambridge Audio推出最新黑膠唱盤Alva TT，除了播放黑膠唱片外，更支援aptX HD藍牙傳音，內置了Qualcomm開發的aptX HD音頻編解碼器，能將模擬格式的黑膠音樂轉為數碼，然後以24bit/48kHz LPCM格式，傳輸至藍牙喇叭、耳機，甚至擴音機，節省了不少接駁上的麻煩，而且沒有任何明顯的音質損失。除了藍牙外，機背亦設有RCA插口，提供靈活的接駁。

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