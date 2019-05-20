【深夜字聊】砵一聲　冇晒慾望

生理反應有時真係好難控制，就好似放屁咁，就令呢位男網民覺得相當困擾。佢話自己有個拍拖兩年，感情相當好嘅女友，只係近期卻發現女友每次喺前奏時都會放屁，令佢唔知點算好。佢稱：「其實佢（女友）以前冇咁嘅生理反應，唔知點解最近先至出現！女友係個自尊心好重嘅人，如果直接同佢講，我嘅下場都真係幾慘。我試過側面咁同佢講不如改變吓飲食習慣，但佢好似Get唔到我意思。我係咪真係要博一博，直接同佢講呢？」



網友神回應：



活化騎樓：其實前奏玩法有咁多種，如果佢係咁排氣嘅話，不妨轉玩其他動作，你又唔使嗅覺受罪吖。



LifesoGood：你知女仔嘅嘢面皮好薄，加上你又話佢自尊心重，如果直接講佢一定反面。不如試吓直接從佢嘅作息習慣着手，幫佢改善一吓體質啦。



撈得掂：我覺得你可以用張皮嚟冚住佢Pat Pat，用嚟阻隔住佢啲氣體，咁你咪唔會聞得到囉，再唔係用紙巾塞住個鼻，咁就乜嘢問題都解決晒。



案中有案：近期先至發生，好明顯係同佢近排嘅飲食同作息有關，你不妨從呢方面入手，更加容易對症下藥，反而好過直接同佢講。