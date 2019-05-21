香港估估吓：誰寫信畀奇洛李維斯？

如今稍為「四正」的男人都封為男神，其實說得上是男神，世上真的無幾人，而近日終於有新片上演的奇洛李維斯（Keanu Reeves），卻肯定對男神之名當之無愧，一個近乎完美的男人，想寫信畀佢都實在不過分，所以黃偉文早於2004年便為我等一眾「豬妹」寫出心聲，借當年的新人薛凱琪(Fiona)唱出《奇洛李維斯回信》 。



2004年的Fiona的確是少女界代表，樣子甜美，滿口流利英語，當她於2003年下半年出道，憑着清新的面孔一出道就奪去少男「芳心」，不過令Fiona真正家喻戶曉，卻是來自其2004年首張專輯《'F' Debut》內的《奇洛李維斯回信》 ，不但成為她第一首四台冠軍歌曲，亦因為這份特別的因緣，翌年奇洛李維斯來港宣傳電影《魔間行者》時，Fiona真的獲邀出任主持訪問奇洛李維斯，可惜訪問內容必須以電影為主，令Fiona未能親口向奇洛李維斯提及自己的代表作，更不要說「回信」了。或許現實是有少少的遺憾，不過夢想仍然能繼續，Fiona後來推出的《'F' Debut AVCD》中，收錄了《奇洛李維斯回信》 的特別版《奇洛李維斯回信（真的回信了）》，由當時同唱片公司的本地男神郭富城客串了歌曲中「回覆」的部分，讓Fiona開心不已，因為整個合作是唱片公司的工作人員以百二分誠意請來小美和郭富城幫忙，及後一次Fiona的小型音樂會上，郭富城更特意從外地回港現身幫唱，教事前全不知情的Fiona感動到哭了起來。



這一段美好的「奇洛李維斯回憶」，聽到2019都仍然動聽，可能大家總有會疑問，為何Wyman會想到奇洛李維斯和回信呢？這一切一切其實不是空想，因為Fiona的身份是有原

型的，那就是本地真正的時尚教母、已故傳媒人黎堅惠（Winifred） 。大學時代的Wini非常喜歡Madonna，喜歡到決定寄信給Madonna，雖未至於「天天寫 封封寫滿六百句的我愛你」，但終於有一天，這份愛慕真的「專心得超級偶像也動容」，Wini收到了Madonna的「回信」！如此動人的年少回憶，幸好有Wyman記下來，雖然因為唔啱音，最後歌詞用上奇洛李維斯，但箇中的感情是真實而存在過，就像Wini觸發了一代人的時裝觸覺，帶領我們從時裝念記時刻。





《奇洛李維斯回信》

作曲：方樹樑

作詞：黃偉文

主唱：薛凱琪



天天寫 封封寫滿六百句的「我愛你」

寫了十年從未覺得太乏味

深信最後收得到答覆 荷里活美不美



K先生：可否阻你十八秒鐘看看信

如果你認同人是有需要做夢

給我寄贈簽名的信封 只要一封



繼續被動來做普通的大眾 實在沒有用 情願不怕面紅

頑強地進攻 爭取你認同 才年年月月晚晚朝朝密密寄信



明知我們 隔着個太空 仍然將愛慕 天天入進信封

抬頭望星空發夢 仍然自信 等到遠處 你為我寫那一封



人人都怕難怕倦 怕撲空 全球得我未死心 沒有放鬆

專心得超級偶像也動容 一直相信 所以給你一直寫信



F小姐：真感激你為我每天也寄信 年輕我亦曾同樣那麼愛做夢

所以決定親筆的答覆 等你相信

繼續被動來做普通的大眾 實在沒有用 情願不怕面紅

頑強地進攻 爭取那認同 如朝朝代代每個不朽烈士奮勇



明知我們 隔着個太空 仍然將愛慕 天天入進信封

抬頭望星空發夢 仍然自信 等到你會破例答覆我一封



人人都怕難怕倦 怕撲空 全球得我未死心 沒有放鬆

專心得金剛鐵石也動容 一直相信 不怕多寄幾百封信



明知我們 隔着個太空 仍然將愛慕 天天入進信封

抬頭望星空發夢 仍然自信 等到遠處 你為我寫那一封



人人都怕難怕倦 怕撲空 全球得我未死心 沒有放鬆

專心得超級偶像也動容 一直相信 所以給你一直寫信





聽歌時間：https://bit.ly/2QbVRIT

