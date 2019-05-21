今天是二十四節氣之一的「小滿」，此時濕氣重、陽氣盛，人體容易出現煩躁、濕困徵狀。大醫堂中醫診所王鈺興醫師指，夏季屬「火」，內應五臟則屬「心」，所以小滿時分要注重養心，我們應保持心境平和外，亦不防多吃薏米、淮山、百合等食材。



【小滿三寶食材】

王醫師指，小滿時分，飲食宜以清淡、利濕為主，薏米、淮山和百合更可謂「小滿三寶」，不妨多吃。「先說味甘、淡，性微寒的薏米，歸脾、胃、肺經，有健脾利濕、清熱排膿作用，在天氣潮濕的時分食用有助排走濕氣，避免出現頭重身困或皮膚痕癢的情況。而味甘，性平的淮山歸肺、脾、腎經，有益氣健脾、補腎固精的作用，當大家開始食生冷食物時，淮山可減少寒涼冷飲對脾胃的損傷。至於味甘，性微寒的百合，歸肺、心經，有潤肺止咳、清心安神的作用，可紓緩大家在小滿心煩氣躁、睡眠不安的情緒。」



【養心食療解困】

要把以上食材融入日常飲食之中，可參考以下數款養生湯水、茶飲，以作祛濕健脾、解除心煩之用。



（一）薏米赤小豆鯽魚湯

材料：生薏米1両、赤小豆1両、鯽魚1條、生薑5片、玉米2條

做法：薏米、赤小豆先浸泡約1小時，鯽魚洗淨。先用少許油爆香薑片，放入鯽魚小火煎兩面，待表面稍轉黃後加入清水，中火煮滾後，加入其他材料小火煲1小時，放鹽調味即成。

功效：薏米、赤小豆利尿祛濕、益氣健脾。此湯適合小便不利、身重困倦的時候飲用，亦對濕疹患者有一定幫助。



（二）小麥紅棗養心湯

材料：小麥2両、紅棗（去核）10粒、淮山1両、百合1両、瘦肉半斤

做法：瘦肉汆水，所有材料洗淨後加水煲1.5小時，放鹽調味即成。

功效：小麥養心安神、益氣除熱；淮山健脾止瀉；百合潤肺止咳、清心安神；紅棗養血。此湯適合脾胃虛弱，胃口不佳，又見睡眠不安，容易煩躁的人士。



（三）薄荷菊花茶

材料：薄荷1錢、菊花1錢、冰糖適量

做法：薄荷葉、菊花用水沖洗一下，沸水焗5-10分鐘，可加入冰糖調味。

功效：薄荷、菊花疏散風熱；薄荷又可疏肝解鬱；菊花清肝明目。此茶適合煩躁身熱、口乾目赤的時候飲用。



（四）桑椹甘草茶

材料：桑椹1錢、甘草3-5片

做法：桑椹、甘草用水沖洗一下，沸水焗5-10分鐘，即可飲用。

功效：桑椹滋陰補血；生津潤腸；甘草清熱解毒、化痰利咽。小滿時節，多吃酸味，可生津解渴，扶助肝腎之氣。