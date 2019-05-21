桃園「伊藤潤二嚇夜祭」　8月狂奔

農曆七月十四，盂蘭鬼節，傳說鬼門關大開，要是玩午夜狂奔試膽，是否最應節？日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，筆下恐怖作品如《富江》、《旋渦》等相信大家都見識過，如今台灣竟有人想到在今年8月（盂蘭時節）辦一場「伊藤潤二嚇夜祭」路跑，在國立體育大學校園內，從下午一路狂歡至晚上10點，短短3公里的賽道，沿途不但氣氛陰森，伊藤潤二筆下「嚇人」角色更雲集現身。報名參加者，更有機會得到各款活動限定商品，包括富江大毛巾、恐怖美學T恤等。除了賽道外，現場更有超過20個陰森市集攤位，包括有射爆人頭氣球、與富江共浴拍照區、以及油度100%燒肉店等。為增添嚇人氣氛，大會也邀請各跑者大玩變裝，扮成伊藤潤二筆下經典角色，一起締造一場盛嚇嘉年華。現場當然還有多款活量限量商品賣，包括如像富江被分屍的富江抱枕、釘子戶門簾、漫畫證件帶、伊藤不死潮流T恤等，各位大膽Fans唔跑都要去血拼吧。



伊藤潤二嚇夜祭

日期：2019年8月17日

地點：國立體育大學 （台灣桃園市龜山區文化一路250號）

網址：https://lohasnet.tw/Itou2019

Facebook：https://www.facebook.com/JunjiItofestval2019

