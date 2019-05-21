員工任食任玩！　fb新Office濃濃本土情

Facebook大家日日玩，但這個社交網絡一哥的辦公室大家又去過未？適逢Facebook全新香港辦公室日前開幕，小記就為大家揭開這個神秘面紗啦！



與全球其他Facebook辦公室一樣，香港新Office採用開放式設計，員工之間沒有間隔板，強調互動及跨團隊合作。牆壁由Artist in Residence（AIR）計劃旗下的香港藝術家設計，分別展示香港的摩天大樓、周邊島嶼、天空剪影等，部分更結合了本地常用建材如馬賽克瓷磚，別具本土特色。



會議室名稱也融入本地文化，全部均由本地員工投票所得，例如「獅子山」、「各位觀眾5條煙」、「我希望係一萬年」等，叫人會心微笑。為方便員工「醫肚」，辦公室內更設有「樓上食堂」，仿大牌檔裝潢，並免費讓員工任飲任食，現場更找到雞蛋仔、煎釀三寶等傳統小食，相信入職後好易變肥仔。



硬件方面，新增設的Facebook Live Studio為現場直播及影片製作而設，提供各式先進拍攝器材，例如鏡頭切換、燈光系統、專業級音響及讀稿機等，Facebook員工及夥伴可預約使用，藉此提升直播質素。