英國報大學，IB學生都要有實習經驗？

相信各位家長之前都有聽聞過如果IB學生有工作經驗，報大學可以有優勢，但是實情是否又是如此？筆者現在將會為你一一解答！



英國報大學無論是英國本地學生或是IB學生都一定經由中央系統UCAS報名，然而你看看以下的UCAS截圖，你會留意到左手邊第5個，有一欄叫EMPLOYMENT，即工作經驗。如果學生本身就是全職學生，又何來EMPLOYMENT呢？ 其實UCAS這樣做，是有兩個原因的。



第一個原因，就是報讀UCAS時，申請人本身就是工作者，記着大學是沒有限制就讀年齡的，不像IB，限制學生一定要16-19歲才可以讀IBDP，大學就算你是上了年紀的伯伯或婆婆，都有權利去報讀。有些申請人可能之前因為某些原因，比較常見的是懷孕的女學生，而停學了或者中學畢業後，因為個人興趣或者家庭環境，工作幾年才選擇繼續讀大學，故此UCAS會有這一欄。



第二個原因才是重點，因為香港IB學生甚少會是以上情況，很多時候一畢業就會立即就讀大學，最多都是IB畢業後，GAP YEAR一年才讀回大學。但是重點來了，由於很多IB學生都不會有工作經驗，所以他們選擇漏空這一項，其實對IB學生非常不利。原因就是，英國為何會有個人陳述，而且着重學生是否可以表達對科目的熱誠同專業，其實admissioner就是想看看學生有否相關的實習經驗。



例如，IB學生想報PPE，最後有參與政治的經驗，例如跟區議員一起去政府開會，或者你想報讀醫科，有否去過診所醫院做影子計劃呢？ 可以跟你說，IB報大學已經不同5-10年前了，舊時真係可以成績大過天，但是IB學校愈開愈多，學生競爭亦愈來愈強，以前IB總分36分的大學，現在可能要38分，還要有面試、工作經驗和優越的個人陳述。所以這個時代的IB學生，有點像90後要買樓一樣，真的比上一代難了。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣