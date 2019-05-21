「零」蛋朱古力曲奇
2019年05月21日 13:30
東網電視更多新聞短片
細細塊曲奇上面鋪着格仔朱古力，中間還要有焦糖夾心，帶來豐富層次，不加蛋一樣鬆化可口。（互聯網）
考試當然無人想拎「零蛋」，但如果對蛋奶敏感，又或者擔心膽固醇過高，不加蛋其實一樣可以做到鬆化香口的曲奇。日本YouTube頻道HidaMari Cooking就分享了朱古力焦糖曲奇的食譜，除了「零蛋」這項賣點之外，格仔朱古力配焦糖夾心的餡料也很吸引。
曲奇材料（約24至25塊分量） ：
核桃、沙糖 各30克
鹽 1克
低筋麵粉 130克
無鹽牛油 100克
餡料：
厚忌廉 100毫升
沙糖、朱古力 各100克
清水 1茶匙
做法：
1. 先製作曲奇，將核桃及沙糖用攪拌機攪碎。
2. 加入低筋麵粉及鹽拌勻。
3. 最後放入切碎的牛油打成麵糰。
4. 將麵糰搓成長條形，用保鮮紙包好，冷藏1小時。
5. 切成小塊，放入攝氏160度焗爐約13至15分鐘。
6. 接着製作餡料，將厚忌廉加熱至攝氏60度。
7. 慢火煮熔沙糖及水，加入厚忌廉煲滾成焦糖醬。
8. 用微波爐加熱朱古力攪拌成醬，倒在格仔模具上掃平。
9. 塗上焦糖醬，面層舖上曲奇餅再冷藏5分鐘。