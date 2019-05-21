考試當然無人想拎「零蛋」，但如果對蛋奶敏感，又或者擔心膽固醇過高，不加蛋其實一樣可以做到鬆化香口的曲奇。日本YouTube頻道HidaMari Cooking就分享了朱古力焦糖曲奇的食譜，除了「零蛋」這項賣點之外，格仔朱古力配焦糖夾心的餡料也很吸引。



曲奇材料（約24至25塊分量） ：

核桃、沙糖 各30克

鹽 1克

低筋麵粉 130克

無鹽牛油 100克



餡料：

厚忌廉 100毫升

沙糖、朱古力 各100克

清水 1茶匙



做法：

1. 先製作曲奇，將核桃及沙糖用攪拌機攪碎。

2. 加入低筋麵粉及鹽拌勻。

3. 最後放入切碎的牛油打成麵糰。

4. 將麵糰搓成長條形，用保鮮紙包好，冷藏1小時。

5. 切成小塊，放入攝氏160度焗爐約13至15分鐘。

6. 接着製作餡料，將厚忌廉加熱至攝氏60度。

7. 慢火煮熔沙糖及水，加入厚忌廉煲滾成焦糖醬。

8. 用微波爐加熱朱古力攪拌成醬，倒在格仔模具上掃平。

9. 塗上焦糖醬，面層舖上曲奇餅再冷藏5分鐘。