三界五行：廚房門口擺餐枱　圓方有學問

爐灶向正廚房門，對家人健康有負面影響，尤其是女性長者，以及「一家之煮」的女性。如果廚房的窗對正廚房門，而爐灶前面向廚房門，背面向廚房窗，則是漏財格局，財來財往，食光花光，身體未必健康。遇上這種情況，如無可避免爐灶要安放在這個位置，廚房門宜常關。



另外，廚房靠近飯廳是好現象，因為古代皇帝廚房也是靠近食飯地方「御膳房」，既可讓皇帝嘗到新鮮出爐的美食，而且傳菜時間與距離愈短，中途被下毒的機會也愈小。在現實生活中，廚房靠近飯桌，增加家人的食福。為方便，餐桌靠近廚房的位置，留給「一家之煮」。



餐桌靠近廚房門口，圓形飯桌比方形飯桌好，令家庭事事圓滿，而且家庭成員會更加團結，長輩扶掖提攜後輩，後輩孝敬關懷長輩。方形餐桌如果靠近廚房門口，餐桌平時宜擺設圓形的水果盆或用圓形陶瓷盆盛水養常綠植物，食飯時這個盆可暫時搬往其他地方，飯後才搬回餐桌。圓形餐桌也可以擺放圓形的水果盆或水養植物的陶瓷圓盆。



溫馨提示：方形餐桌的枱角切勿向着廚房門口，因為此舉會對廚房造成沖煞，大大削減廚房帶來的福氣和財氣，甚至影響家人的健康或不能和睦共處。



靠近廚房的餐桌，不論是圓或方，煮食時，廚房門宜關上。如果廚房面積比較小，一般的廚房門開掩不太方便，可考慮更換塑膠拉門。



方向宇