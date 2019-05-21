蝦醬炒意粉　出奇地好味

無論是只有一人或一大班朋友，想吃快靚正又夠飽肚的，意粉是個不錯的選擇，唔想只配搭香草醬或番茄醬罐頭咁單調，不如跟中環一間Fusion西班牙餐廳主廚李耀權師傅搞搞新意思。



李師傅爆香配料和炒軟蔬菜後，倒入經橄欖油調稀的中式蝦醬成的醬料，蔬菜吸收了濃郁的味道，再加入白酒、忌廉和意粉煮至收汁，最後放上煎香的蝦肉、芝士粉和櫻花蝦便成。蝦醬加入橄欖油後變得鹹香滑溜，但又不會蓋過海鮮的味道，櫻花蝦增強口感之餘，亦能令整體味道更香。



材料：

意粉 180克

牛油 10克

大蝦 5隻

橄欖油 適量

蒜蓉 少許

洋葱碎 少許

意大利青及黃瓜 各25克

蝦醬 20克

白酒 5毫升

忌廉 20毫升

帕爾馬芝士粉 少許

櫻花蝦 適量

車厘茄 5粒



做法：

1.意粉烚熟、蝦肉加牛油煎香；意大利青、黃瓜切片；車厘茄切半，蝦醬加10毫升橄欖油拌勻。

2.燒熱鑊，下油，加蒜蓉和洋葱碎爆香，倒入意大利青、黃瓜和車厘茄炒至軟身，然後加入20克蝦醬煮勻。

3.炒香食材後加入白酒煮1至2分鐘，加入忌廉和意粉煮至收汁，上桌前加芝士粉和櫻花蝦。