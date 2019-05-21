蝦醬炒意粉 出奇地好味
2019年05月21日 15:00
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櫻花蝦醬意粉：蝦醬的鹹香滲入每條意粉，再加櫻花蝦和蝦肉，加強鮮味。（莫文俊攝）
無論是只有一人或一大班朋友，想吃快靚正又夠飽肚的，意粉是個不錯的選擇，唔想只配搭香草醬或番茄醬罐頭咁單調，不如跟中環一間Fusion西班牙餐廳主廚李耀權師傅搞搞新意思。
李師傅爆香配料和炒軟蔬菜後，倒入經橄欖油調稀的中式蝦醬成的醬料，蔬菜吸收了濃郁的味道，再加入白酒、忌廉和意粉煮至收汁，最後放上煎香的蝦肉、芝士粉和櫻花蝦便成。蝦醬加入橄欖油後變得鹹香滑溜，但又不會蓋過海鮮的味道，櫻花蝦增強口感之餘，亦能令整體味道更香。
材料：
意粉 180克
牛油 10克
大蝦 5隻
橄欖油 適量
蒜蓉 少許
洋葱碎 少許
意大利青及黃瓜 各25克
蝦醬 20克
白酒 5毫升
忌廉 20毫升
帕爾馬芝士粉 少許
櫻花蝦 適量
車厘茄 5粒
做法：
1.意粉烚熟、蝦肉加牛油煎香；意大利青、黃瓜切片；車厘茄切半，蝦醬加10毫升橄欖油拌勻。
2.燒熱鑊，下油，加蒜蓉和洋葱碎爆香，倒入意大利青、黃瓜和車厘茄炒至軟身，然後加入20克蝦醬煮勻。
3.炒香食材後加入白酒煮1至2分鐘，加入忌廉和意粉煮至收汁，上桌前加芝士粉和櫻花蝦。