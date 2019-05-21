台東知本　玩盡過萬呎天幕風呂

台東卑南鄉的知本老爺酒店，是東台灣首家國際級溫泉度假旅館，四周被青山綠林圍繞，建築還融入了濃濃的南洋風情。最驚喜是它擁有一個佔地達400坪（約1萬4千平方呎）的天幕風呂，設施包括水流養身步道區、超聲波紓壓區，甚至連滑水梯都有，逐一試勻都有排你玩。



而酒店餐廳更提供著名的南島風情宴，知本老爺主廚韓國榮師傅想到以台東在地食材，包括曼波魚皮、放山雞、野生樹豆、現撈黑喉、紅藜及釋迦等入饌，以創新烹調手法創出多道獨有菜式，例如松露蒸鹿野土雞蛋、卑南三彩風味拼、精燉原鄉樹豆子排盅等，吃得我再三回味。待飲飽食醉後，酒店會安排知本原住民舞蹈團為賓客駐台表演。我發現負責表演的原住民都很年輕，好幾位甚至只是小學生，令表演充滿活力，他們時而拿起盾牌表現先祖的勇武，時而又以佻脫竹子舞表現山地人的樂天個性，最後台上台下更圍成一圈共舞，大夥兒盡興而歸。



知本老爺酒店

地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

網址：http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/