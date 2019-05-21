絕世好NuBra　舒適自然又升Cup

夏天，當然是小背心、泳衣出動的時候，但女生最擔心的就是走光，又或是身材不夠好，於是NuBra便成為了女生們的夏天恩物。市面上有很多各式各樣的隱形胸圍，女生們可能都有過以下不愉快經驗，例如質地太厚戴得不舒服、硬硬假假不自然、用幾次就失去黏性、好容易脫落、甚至皮膚出現過敏等。



如果你正想尋找一個絕世好NuBra，Bubu House部部屋今個夏天再次從台灣引入的人氣NuBra—V-MAX捧胸貼可能滿足到你。其自然、好穿、防水及升Cup等功能早就風靡一眾台灣女生，不少台灣Blogger及顧客用過後都大力推薦。原來這款專為泳衣、婚紗及晚裝而設的捧胸貼，不但具全效防水功能，更只有0.1cm厚，而且重量只有傳統NuBra四分之一，用後不容易發現又不增加胸部負擔，讓你戴得舒適又自然。



哪麼只有平胸女生才需要購買V-MAX捧胸貼作秘密武器嗎？又未必，因為大部分身材好的女生，通常胸部負擔都會較重，容易導致胸形下垂外擴，使用V-MAX後可令胸部變得集中，更可因應想穿的Bikini款式，自己DIY裁剪想要的形狀。有了這個貼心的好幫手，以後穿泳衣或晚裝就更Perfect啦！