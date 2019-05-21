【Pink Event】法國五月 帶閨蜜遊花都巴黎

法國五月降臨跑馬地馬場The Gallery 月貝凡餐廳，粉紅盛事 French Night有法式主題及花藝布置影相Corner，猶如置身花都巴黎，啱晒閨蜜打卡。



賽馬女主持莎拉Scarlett Cheng將現身擔任主持，與姊妹們大玩賽馬遊戲及分享賽馬心得。齊齊玩Jockey Challenge遊戲，勝出者有機會獲得AirPods無線耳機。而參與Racing 101學習簡易賽馬知識，可獲得主題駿馬毛公仔一隻。另外，閨蜜們配合主題穿上有紅、白或藍色的服飾參加Party，勝出「最具法式服飾大奬」將獲贈HK$800馬場餐飲禮券。想喺馬場Enjoy一個浪漫又刺激的晩上，快啲約埋閨蜜參加French Night Pink Event啦！



活動詳情：

日期：2019年5月29日（星期三）

時間：晚上7時至11時

地址：跑馬地馬場The Gallery 月貝凡餐廳

活動費：港幣$385兩位

報名表格：https://bit.ly/2HxTPPC

截止報名日期 ：2019年5月26日晚上11時59分



*活動只限年滿18歲人士參加