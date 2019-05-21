大健事：脊柱側彎知多啲

「點解你企到攣弓蝦米咁？咁無腰骨呀！」脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲呈現「C」形或「S」形，通常在青春期出現。



放射科專科醫生岑承輝表示，脊柱側彎大概影響本港3%人口，而最常見的病因是成因不明，所講的是突發性脊柱側彎。尤其是發育中的小朋友，在10至15歲這段時間由於生長得很快，側彎角度可以每年增加5度或以上，所以有需要使用一種低輻射的方法，幫助監測脊柱側彎的狀態。此外，還有其他成因引致脊柱側彎。譬如10歲之前，醫生則會考慮其他因素，如先天性因素（例如胎兒在母體內骨骼成長得不好或不健全）。另外亦有一些神經及肌肉的問題而引致的脊柱側彎。當骨骼成長後，醫生便會考慮其他因素，如一些發生在成人身上的脊柱側彎，可能因為一些退化或腫瘤的問題而引致脊柱側彎。



【如何察覺孩子患有脊柱側彎？】

脊柱側彎無明顯的病徵，如果是突發性脊柱側彎，病人是不會感到痛楚。岑醫生說：「一般來說，由家長發現孩子患上脊柱側彎。譬如有胸椎脊柱側彎，小朋友可能有高低膊頭的情況，又或者如果穿着一些薄身衣服，便見到背脊其中一邊較另一邊突出。如果是腰椎脊柱側彎，便會看到兩邊的腰部有少許不平均，一邊腰部凹入，另一邊腰部凸出。亦會見到兩邊的盆骨不對稱的情況，一邊比另一邊為高。」



一旦發現孩子有上述問題，當然要找醫生，從而得到適合的治療。一般的臨床方法，首先要背對着醫生，好讓醫生看清楚整條背脊骨有否不對稱的情況。另外亦會叫病人用手指尖輕觸腳趾尖，當他向前彎的時候，便可清楚其背脊會否一邊高一邊低，以及中間的脊骨有否側彎的情況出現。



【監測脊柱側彎新技術】

EOS 「站立式全身負重X光機」，是近年用於監測脊柱側彎的新技術。它較傳統X光機快很多，由頭照到腳踭大約需要17至20秒左右，視乎病人高度而定。進行檢測時，正面及側面均有兩道X光線，由病人的頭照到腳踭。收集2D數據後，放射師便利用電腦軟件將之變成3D數據，這樣就可以把整副骨胳很立體地展示在醫療團隊面前，醫生便可對病人解釋脊柱側彎的情況，計算到側彎角度，亦可知道其側向平衡。側向平衡是指重心線，每個人都有條重心線，如果重心線太前或太後，病人便容易向前傾或向後跌，走路走得不好，而傳統技術在這方面未必計算得仔細。



如果跟傳統2D X光機比較，EOS需要的輻射劑量低70%-90%。大部分突發性脊柱側彎發生在青少年身上，他們所接受的輻射應愈少愈好，尤其是發育中的女孩，其乳房對X光的敏感度比成人為多。EOS的接收器比傳統X光機敏感很多，所以需要較少的輻射劑量便足以做到一個很清晰的影像，換言之，病人接收到的輻射劑量亦較少。



【儀器配合治療】

輕微的脊柱側彎是不需要治療的，只要定期觀察和覆診直至骨骼成熟。但如果情況較嚴重，則需接受專科醫生的監察和處理。脊骨神經科醫生陳惠玲表示，脊柱側彎大部分都是青少年或小朋友，脊醫治療的最主要原則是將側彎的脊骨加以糾正。糾正的方式有手法治療，用手矯正脊骨。第二是通過一些儀器，牽引、熱敷等，以配合治療。適當的運動，亦有助預防或改善脊柱側彎問題，且聽陳醫生以下的介紹。



【防止及預防脊柱側彎的運動示範】

主要目標：重現理想的脊骨姿勢

做法：打開兩邊肩膊，背部貼着牆壁，雙手垂直。然後雙手向上合十，合十動作維持5至10秒，大概重複10次。這動作做2組，每組做10次。



【改善脊柱側彎的運動示範】

主要目標：可讓有脊柱側彎的小朋友，透過此動作訓練相關肌肉的強度去練柔軟度。

做法：趴在地下，如果有瑜伽墊就更好。雙手打開，接着雙手向上抬起，期間記得要收緊臀部，肚部的位置吸氣維持姿勢。動作同樣也是維持5至10秒，重複10次，這動作做2組。