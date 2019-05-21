本日日本：廢墟可以有幾靚？

提起「廢墟」兩字，大家心中不禁湧起了死寂、荒涼、陰暗及被遺棄等負面形容詞，但其實在這些人迹罕至的地方，不少都隱藏了獨特的美態……唔好以為我講笑，日本自2015年起，便有單位舉行名為「變化廢墟」的寫真展，將大家心目中崩壞的廢墟印象來個180度改觀，在攝影師的鏡頭下，拍出了令人發出「嘩」一聲的美感廢墟風景，更順道帶出相關的背後故事，如此獨特的題材角度令該寫真展成了人氣之作。而5月22日，出版社KADOKAWA會推出《變化廢墟寫真集》，收錄了被「變」寫真展公認、活躍於前線的15名廢墟攝影師作品，讓大家可以慢慢細味箇中的廢墟美學精髓。



意猶未盡的朋友，即日起至6月2日於時裝大樓廣島PARCO正舉行「變化廢墟展2019」，除了可以透過大Size的相片去睇清楚廢墟之美，亦會播放讓你恍如置身廢墟其中的影片(入場費：500日圓)。會場亦有收錄了展示作品的圖鑑、筆記簿及貼紙等限定商品發售，讓大家從癈墟中得到不一樣的滿足。而展覽於6月8至23日將移師到靜岡PARCO舉行。



《變化廢墟寫真集》

推出日期：5月22日

售價：1,900日圓



變化廢墟展

舉行日期：即日至6月2日（廣島PARCO）、6月8日至23日（靜岡PARCO）

地點：廣島市中區新天地2-1（廣島PARCO）、靜岡市葵區紺屋町6-7 5樓特設會場（靜岡PARCO）

時間：10:00am~8:30pm（廣島PARCO）、10:00am~8:00pm（靜岡PARCO）

網址：https://tgs.jp.net/event/haikyo