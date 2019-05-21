Fender Ten 2　1圈2鐵管道調音

混合式單元耳機是Fender的強項，擁有豐富的研發經驗，調音更有獨特一套，最新入耳式耳機Ten 2就採用1圈2鐵設計，由大口徑10mm全頻動圈單元，配搭中、高音動鐵單元各1個，無分音器，發揮出澎湃低頻，輕鬆將低頻深潛至9Hz，而高音人聲清晰，更擁有明確的立體感。機殼金屬感夠強，並有紅、藍2色，非常搶眼，而紅、藍色的Ten 2，分別用上不同金屬材料的輸出管道，紅色採用鍍金黃銅管道，令音色稍為偏暖，而藍色的不銹鋼管道，就帶出更為爽快、清脆的質感。



動圈方面，採用高密度鎂鈦合金動圈單元（High Density Dynamic driver），集輕巧、堅硬於一身，能大幅減少單元前後推進時的不規則變形，而HDBA動鐵單元用上稀土磁體，聲波傳遞比同類單元更直接，分析力更為出色。此外，引進APE低音氣孔設計，耳機面板上及底部都設有氣孔，能調節單元前面及背面的氣壓，令低音飽滿得來線條清晰明確，音量與細節並重。



Ten 2於美國全人手製造，以3D Printing技術精密地製作外殼，耳機隔音效果出色，同時提供舒適穩定的佩戴體驗。機面刻有代表Fender的F字樣，底殼就換上全透明設計，可以看到機內單元配置。此外，接駁方面採用2pin介面，並有顏色指示，確保不會插錯，而線材方面，採用經過3重鍍銀處理的純銅導體，達致優異的傳導性能，而每組線身更繞上2股軍用級Kevlar纖維，大幅強化耳機線韌度。隨機附設硬質防水保護盒，為耳機帶來全面保護，更備有Fender專利耳膠，及不同大小的耳棉，以滿足不同用家需要。