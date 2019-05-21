紀念張大千誕辰120周年　珍品亮相拍場

被譽為20世紀中國畫壇最享負盛名的已故國畫家張大千（1899年至1983年），其畫作在國際拍賣會上屢創天價！今個周末起（5月25日至27日），華藝國際（香港）首個香港拍賣會將於香港君悅酒店舉行，涵蓋中國書畫、現當代藝術、瓷器、玉器、工藝品、珠寶鐘錶等300餘件拍品，其中中國書畫部分特別呈獻《大千世界——紀念張大千誕辰120周年作品集珍》，帶來1953年作品《驚才絕豔》（估價待詢）。畫作以紅拂女為題材，線條流暢利落，人物細緻秀麗，其風格受敦煌的石窟藝術所影響，體現了張大千的藝術造詣。





是次拍賣會又會呈獻「翰墨歸宗——中國書畫」專場，焦點作品包括鄭板橋（1693年至1765年）的《空谷幽香圖》（估價約500萬至700萬港元）。



現當代藝術部分則帶來3個專場，分別是「歡騰香港：獅城重要私人珍藏吳冠中專場」、「未來+：沈勤2019-2022作品預拍專場」，以及「靈感曝光：現當代藝術」。特別推介大家留意日本具體派行動繪畫先鋒嶋本昭三（1928年至2013年）的擲瓶系列作品，屬於藝術家最標誌性的創作。