拉丁舞導師腰痛尿頻　原來腰椎提早退化？

早前有位拉丁舞男導師來到脊醫診所求助，雖然只有30多歲，但是經常腰痛及腳痹，更有尿頻情況，檢查發現腰椎有提早退化現象，相信與他的工作有關。



男患者是資深拉丁舞導師，擁有很多學生，每星期教授6天，由上午11點至晚上8點均有課堂，每節45分鐘，每節之間只有十幾分鐘時間休息。許多時候是單對單教導，所以經常要做Partner跳足全堂，長期的轉身扭動，令到腰和腳勞損，間中更會扭傷。



近期他感到腰痛愈來愈嚴重，腳麻痹亦愈來愈頻密，決定求助脊骨神經科。他來到診所時表示自己有尿頻問題，脊醫為他檢查，發現腰椎控制腳部反射的幾組肌肉，有變弱的徵狀，故此，除了需要照X光片檢查腰椎之外，也因應其尿頻問題轉介至泌尿科專科跟進。泌尿科專科醫生從患者的泌尿系統X光片中，並無發現異常，排尿系統一切正常，驗血結果顯示無受感染，腎臟功能正常，因此安排照腰椎磁力共振作進一步的檢查，發現尿頻問題或與腰椎有關係，建議他先接受脊骨神經科治療，觀察其情況後再作安排。



他帶同磁力共振影象報告來到脊醫診所，從影象中看到腰椎第三、四及五節有退化迹象，腰椎椎間盤水分減少，被壓扁變薄，椎間盤突出壓迫腰椎第三、四及五節的神經線，這是控制腳及泌尿功能的神經線，推斷出男患者因而腳痹、尿頻，甚至難以控制小便，有疑似失禁情況。



椎間盤是於脊骨關節之間的啫喱狀軟組織，可緩衝走路或跳躍時身體關節承受的震盪。隨着年長，椎間盤會出現缺水變薄，吸震能力減弱，關節之間的撞擊，容易出現脊椎關節痛症。



脊骨神經科以手法矯正腰椎錯位的關節，以脊科3D脊骨牽引機，幫助發炎繃緊的腰椎肌肉放鬆，經過首兩星期每日治療，腰痛、腳痹及尿頻已經消失，由於椎間盤突出需要較長時間康復，加上患者仍要繼續拉丁舞教導工作，故要繼續覆診以紓緩腰部不適，並且觀察病情。



他本以為自己授課前，多做拉筋熱身已足夠，但想不到仍然受傷，脊椎出現提早退化。其實，每天長時間的跳躍扭動，對脊椎關節勞損頗大，以他的年紀來說仍是年輕，軟骨已經變薄，因此，脊醫建議他適量吸收葡萄糖胺及透明質酸的補充劑，以保護軟骨組織。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家