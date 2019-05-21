最醜CG角色排行榜　大熱的超音鼠係咪最醜呢

《POKÉMON 神探Pikachu》大熱，令一眾遊戲吉祥物都想來湊熱鬧，誕生於1990年SEGA的吉祥物超音鼠（Sonic），早前亦宣布拍攝真人電影《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog），但公開了首條預告片後，不少粉絲都覺得這隻CG版超音鼠，固然遠不及Pikachu可愛，難聽一點簡直可以用造型崩壞來形容，其實經典角色CG化後造型崩壞這不是第一次，就等小記來分享一些網民公認的最醜CG角色，看看大家又是否認同。



第一位：超音鼠

超音鼠誕生於1990年，是一個電子遊戲人物，亦是SEGA的吉祥物，由於擁有超過音速的奔跑速度，故稱為超音鼠。其實早在自己做主角的電影《超音鼠大電影》之前，超音鼠已在《無敵破壞王》系列中CG化出過場，但由於是CG動畫，所以畫風比較跟足原著，沒有造型崩壞問題，但《超音鼠大電影》卻是真人電影，可能導演不想造型那麼卡通，所以力求將造型改得更為寫實化，但反而變得四不像似的，不單預告片在Youtube上獲得大量負評，就連導演都公開表示會作出修改。



第二位：刀疤

《獅子王》CG版就快上映了，預告片大家睇了未呢？CG版的辛巴確是毛茸茸的很可愛，但大反派刀疤的造型就引來不少負評，不少粉絲得覺得CG版造型不夠原作帥氣，又沒有個性，而且身體瘦瘦的好像營養不良似的，沒有了原著動畫中邪惡得來又帥氣的感覺。



第三位：Dobby

如你是《哈利波特》電影系列的粉絲，對CG角色Dobby應該不僧陌生，他是位生性喜好自由的家庭小精靈，曾多次幫助哈利波特。其實作為《哈利波特》這類大片，CG技術應該會很落本，但Dobby不單造型不討好，而且總是很生硬似的。其實Dobby之所以負評不斷，很大程度上是因為同期電影《魔戒》的咕噜（Gollum）實在太生動出色，有比較之一Dobby當然被比下去了。