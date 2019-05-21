【深夜字聊】通宵值勤　自娛傷上加傷

Q：本人28歲，做愛時有難勃起和早洩問題。本人的職業要通宵值班，然後可休班數十小時。返完通宵更，睡前睡後便想着那回事。由於沒固定女友，獨自一人躺在床上自然想手淫，期間斷斷續續四五次，在一兩天內射精多次算太多嗎？由於幾年來也是這樣，現覺得手淫影響到性能力，很有決心戒掉手淫習慣，想問是否休息半年就會回復正常嗎？好擔心成世人只可以做愛兩分鐘就射精，令對方覺得我唔得。

梁先生



A：年輕男性藉自慰發洩旺盛性慾，卻往往忽略身體負荷。理論上，性需要就像飲食習慣一樣，有人食量大，有人食量少。性發洩次數並無確切定義，準則是必需顧及身體的承受能力。閣下的睡眠規律因通宵工作需要而擾亂，本身已傷身。天亮才入睡，精力殆盡還手淫，可謂「傷上加傷」，若之後還接連射精數次，已明顯超出負荷。

放假的時候，因「手到拿來」而浸淫性高潮中，長此下去性機能缺少休養生息，便會發出「抗議」甚或是「罷工」信號，常見徵狀就是早洩、不舉、缺乏性感覺等，以告訴男性應是時候讓身體徹底休息。



暫時停止性活動，的確是最實際可行的方法去令身體回復。禁慾時期毋須定為半年，因目標設定得太高，只會愈容易放棄。可先嘗試停止自慰兩星期至一個月，期間如有夢遺乃正常現象，不必緊張或自責，看看短期禁慾後情況有否改善。到回復自慰時，要注意改變某些不良習慣，例如「速食式」射精。進行性活動（包括自慰和做愛）時，均要提醒自己慢慢的來，讓射精時間漸漸延長，由兩三分鐘增加到四五分鐘及更長。狼吞虎嚥或心情緊張恐懼等只會導致故態復萌。閣下還年輕，一般不會「成世人」也如此糟糕。若短期禁慾後未能改善問題，便應向性治療師或醫生求診。



李偉儀