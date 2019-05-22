山邊千呎單位　變身日式旅館

清新、簡約的日系設計，是不少人崇尚的家居風格，因為置身在柔和的色系當中，才可得到真正的休息。大埔悠然山莊的兩位屋主同樣熱愛日本文化，並邀請設計師把已居住10多年的千呎單位翻新，改造成日式小旅館，屋內驚喜處處，全屋地暖裝置、植物特色牆及乾濕兩用的套廁，實現了屋主的理想家居。



【客飯互動空間 避免自成一角】

是次介紹的千呎單位靠山，偌大窗戶營造開揚的視覺效果，置身屋內猶如被綠色植物包圍着，Outofstock首席設計師Ian Louie利用此優勢，以加入大自然元素的日式風格為整屋的設計主題，融入周遭環境之餘亦能滿足屋主需求。甫開大門，可見以條子屏風分隔的玄關位置，空間放置了座椅，讓人進屋報可舒適地整理鞋履。踏上地台，就是鑽石形客飯廳的空間，設計師以玄關及淺木色條子紋組合櫃填補了大廳的角落位置，令客飯廳變得四正，圍繞電視的是梳化、餐桌、長椅的三邊互動空間，令大家在看電視的期間亦可有交流，宴客時亦不會冷落了某一邊的客人。至於廳後的半開放式廚房則以一趟玻璃門分隔，既可提升空間感，又能阻擋油煙；而廚房伸延的Bar枱位置則可供品酒之用。



【衣櫃植入浴室 變身小衣帽間】

說到最花心思的改動，設計師坦言是主人房：把原本的主浴室位置改建成男主人的工作室，並拆下主人房及客廁間的牆壁，把原來的客浴室改建成主人房的主浴室。「雙人床面向窗，以滿足屋主起床後望到山景的要求，而床頭背面的位置改裝成衣櫃，大膽地把衣櫃植入裝有獨立冷氣機的主浴室內，變成了乾爽的衣帽間。」主浴室仿照了酒店浴室的設計，分隔出座廁和淋浴間的乾濕兩區，兩區中央的洗手盆位置配以LED燈鏡，提升格調；衣櫃與浴室間加設了梳妝台，令女主人在打扮、裝身的同時，亦不會影響男主人的梳洗進度。至於新建的工作室可算是男主人的小天地，擺放了他的工作桌及衣櫃，胡核木色的直紋趟門及可調光的電解霧化玻璃窗分隔睡房，以免女主人入睡時被工作室的燈光影響。



【全屋加建地台 以便安裝地暖】

至於兩位女兒的房間，以特色的上、下架床分隔出大小房間，營造出帶有玩味的房中房設計。在高架床的一邊，床下擺放了梳化床，配以茶几即成女兒與好友相聚的私人空間，而寬闊的樓梯位置既可儲物，亦可當成座位，一物多用。至於另一邊的房間，下架床的上方是用以儲物的書櫃，面向長形工作桌，桌上安裝了數個層架，用以放置擺設而不至於完全遮擋窗外景觀。為了增添屋內的綠色元素，設計師在客廳及女兒房間的窗邊牆身都塑造了內置自動灑水系統的植物特色牆，讓愛園藝的女主人修剪枯葉、好好打理。值得一提的是，玄關位置以外的部分都建有地台，除了方便安裝地暖外，亦可把植物牆連接去水位的喉管隱藏，以免影響屋內景觀。