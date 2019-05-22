傳統蛋卷改良版　鬆脆外層有秘訣

近幾年興懷舊美食，脆口兼充滿蛋香的蛋卷再次受到追捧，大家在研究邊個品牌最好吃之際，有想過其實自己都整得到？尖沙咀一間知名餅藝專門店的首席餅藝大師葉永華師傅，就教大家整傳統經典的蛋卷，他說想蛋卷有濃郁蛋味，首選湖南雞蛋。以前沒有攪拌機，只需要將牛油和糖拌勻至糖溶便再加其他配料便成，葉師傅指現時若然想質感更佳，可利用攪拌機將糖和牛油拂打45分鐘再加配料拌勻，質感滑溜，做出來的蛋卷又有蜂巢效果。



將1湯匙的麵糊放在可於坊間買到的蛋卷煎板內壓熟，按喜愛的長短切割後，利用蛋卷捧快速將之捲好，待數分鐘後脫模便成。若然大家想用平底鍋的話，要利用扁平器皿輕壓定形，留意麵糊不要觸及鍋邊彎位的部分，以免因麵皮熟後彎曲而影響造型。



材料（約50條分量）：

麵粉 250克

牛油 250克

糖 175克

雞蛋 244克

水 20毫升



做法：

1.牛油加糖以中速拂打45分鐘，加蛋拂勻，再加麵粉和水拂打至軟身。

2.煎板以中火整熱，將1湯匙的麵糊放在煎板中央，加蓋數10下。

3.打開蓋，快速裁剪餅皮的長短，利用蛋卷棒捲成蛋卷，待2至3分鐘脫棒即可食用。