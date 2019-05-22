三界五行：觀魚養魚　同樣養生

家居的魚缸也是現代風水的重點。在古代，觀魚養魚是在戶外的小橋流水或落地魚池。中國歷史上有兩個著名的觀魚故事，主角都是智商和情商很高的人，一位是戰國時代的莊子，另一位是三國時代的諸葛亮。



莊子與惠子在濠梁之上觀魚，莊子說：「游魚多麽快樂啊！」惠子說：「子非魚，安知魚之樂？」（你不是魚，怎麽知道魚的快樂？）莊子說：「子非我，安知我不知魚之樂？」（你不是我，怎麼知道我不知道魚的快樂？）惠子說：「我不是你，當然不知道你，而你不是魚，你當然不知道魚的快樂。就這麽簡單！」莊子說：「你剛開始問我怎麼知道魚的快樂，說明你知道我是知道魚的快樂。現在我告訴你吧，我是站在濠水之上知道游魚快樂的。」莊子是道家的養生專家，號「南華仙人」，所以著作又稱《南華經》，與老子的《道德經》合稱「老莊」。



觀魚是養生的一個很好途徑，游魚逍遙自在，無拘無束。養魚除了用心、用眼去觀賞游魚之外，更要用手去照顧小生命。小朋友養魚，自小養成珍惜生命、熱愛生命的好習慣；長者養魚是嗜好，有精神寄託，消磨時間，忘記老之將至，只覺得還可以照顧小生命；在職人士、生意人養魚，除了減輕壓力，在觀魚的寧靜中，往往悟出道理，想出解決難題的辦法。在歷史上，諸葛亮在蜀國面臨五路軍隊夾擊的時候，安在家中觀魚，想出化解危機的辦法。（待續）



方向宇