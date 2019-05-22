我係「敢」煮之來自地獄嘅極度鮮味

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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有絲打去完西班牙吃喝玩樂，回來飯敍「掟」了一個罐頭來做手信，心想，黑毛豬火腿又唔買隻回來，低頭望一望，咦～原來係罐頭鬼爪螺喎，好嘢嚟！



如果大家有追開韓國或西班牙及葡萄牙嘅飲食節目，都總會見過呢款勁樣衰嘅海產。因外形似狗爪，故鬼爪螺又名狗爪螺，內地則稱之為佛手螺、海雞腳、筆架或龜足等；英文係Goose Barnacles（或Goose Neck Barnacle）、學名係Pollicipes Pollicipes。正確而言，鬼爪螺並非貝殼類海產，而係節肢動物門、有柄目嘅藤壺科屬動物。鬼瓜螺亦有個稱號，就係「來自地獄的海鮮」，原因係當初有人覺得似魔鬼嘅手（乜有人見過魔鬼嘅手咩）；不過亦有說係因為西班牙加利西亞嘅鬼爪螺生長喺海邊礁石縫隙入面，極難採摘，遂有「來自地獄的海鮮」之稱，價格亦非常高昂。



Anyway，鬼爪螺之所以深得一眾海鮮迷喜愛，主要係由於螺肉爽口，味道極鮮甜，加上營養豐富，蘊含豐富碘、鈣、蛋白質及維他命等，最最最重要係，烹調非常簡單，只需洗淨，隔水蒸或用火烚至剛好熟即可，將底部軟身的管子撕開便能見到如螺般嘅肉，粉紅色澤，入口爽脆多汁，味道極鮮。



鬼爪螺喺西班牙及葡萄牙屬貴價海鮮，普遍人愛原堆（鬼爪螺係群體動物，莖幹密集地堆在一起）洗淨，之後直接放入滾水烚熟，用手撕外底部軟管後直接食肉。當地一些餐廳還會拆殼起肉後，加入香料烹調。而作為手信嘅鬼爪螺產自加西利亞野生品種，煮熟並已經撕咗底部軟部分，浸住鹽水嘅款式。



咁大家或者會問，香港無出產？答案係有嘅，但並唔普遍，因為有水上人或漁民採摘到都會留嚟自己食，不過都偶爾喺西貢或大埔街市見其蹤；亦可以間中喺西貢一啲主打海鮮嘅餐廳品嘗得到，又或者偶爾喺一啲供應西班牙菜及葡萄牙菜嘅餐廳嘗其鮮味。



如果閣下買到新鮮嘅鬼爪螺，回家記得不要逐隻搣開，要成堆用刷洗乾淨，如果面層有啲潺，則可以加點鹽刷洗，之後可以用隔水蒸或烚嘅方法烹調，時間方面要睇分量多少，一般一斤左右嘅烚10零分鐘即可，食用時才逐隻搣開，撕開軟管時要小心，唔好畀入面嘅汁液噴到衣服或臉上，免得要花工夫清洗一輪才可以開餐。