本日日本：激像真！《天空之城》眼鏡打孖上

要數宮崎駿的經典動畫，於1986年上映的《天空之城》可說是一大代表作，相信大家對柏斯及茜黛為了搶回飛行石並阻止麥瑞勤上校的陰謀，繼而展開連場惡鬥的情節早已耳熟能詳。雖然該作品至今已經有逾30年的歷史，但多年來相關的精品卻Keep住推出，最新鮮熱辣有將麥瑞勤及柏斯兩大角色的標誌——黑超及護目鏡化成商品推出！



兩副眼鏡均由日本著名的眼鏡生商地福井．鯖江負責生產，並由網上商店東京戲畫及Studio Ghibli共同企畫及監修。先講講麥瑞勤的黑超，其還原度相當的高，除了富收藏價值，本身亦係相當高質的太陽眼鏡，作為潮物佩戴感覺相當有型。至於柏斯從父親繼承過來的飛機駕駛員護目鏡，鯖江的眼鏡設計師將之稍作改良為實用眼鏡框，變得潮味十足又不失箇中神髓。而兩款作品均配有印上巨神兵圖案的眼鏡布及專用眼鏡盒，即日起至7月22日於網上預訂會加送動畫中麥瑞勤交給柏斯的3枚金幣（有順序號，24K鍍金），可謂夠晒吸引！麥瑞勤黑超售29,700日圓，柏斯護目鏡型眼鏡框售34,560日圓，貨品預計於9月下旬至10月下旬交貨。



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