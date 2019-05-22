苗栗藍染體驗　開到台北台南！

苗栗縣的民宿卓也小屋，為了永續發展綠色產業，於是老闆卓銘榜在菜園上方租了農地，種植了藍草大菁（又名馬藍或山藍），在園區內生產、加工調製藍染，並結合當地客家藍布衫的衣着文化，在工作坊製作伴手禮，以及給遊客體驗染布，過程由擅長園藝花卉的女主人鄭美淑親自打理，實行夫妻檔拍住上。



不說不知，原來「藍」的草字頭，其由來便是源自藍草類植物，而出自荀子的古老諺語「青出於藍」，其實就是荀子看到綠色「藍草」竟能染出更為青艷的藍色，才得出「青取之於藍，而青於藍」的稱嘆。遊客若喜歡，還可坐在工作坊親手DIY藍染，製作簡單衣物的過程約花1.5小時，絕對值得。



現在想親身體驗藍染製作，除了往苗栗外，在台北也及台南有機會了！因為「卓也藍染 」於3月在台南藍晒圖文創園區開幕，接着4月在誠品信義店開幕，除了有藍染產品出售外，還有天然藍染體驗課程呢，台南館還有輕飲咖啡館，絕對是文青的好去處！



卓也藍染

網址：https://www.facebook.com/indigo.dyeing.house/