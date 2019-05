Nike x Virgil Abloh田徑系列　女生專享

田徑運動員Caster Semenya演繹Nike c/o Virgil Abloh「Athlete in Progress」系列。(互聯網)

要數當今時裝界最紅設計師,Virgil Abloh無疑會高票當選,除了同時手執Off-White及Louis Vuitton兩大人氣時裝品牌帥印之外,有佢參與設計的聯名單品都必定備受注目,先有出極都出唔完(但你又買極買唔到)、長氣過馬拉松跑手的Off-White x Nike The Ten聯名系列,再來就係一直只聞樓梯響的Off-White x IKEA限量版地氈,近日終於都開放抽籤畀大家登記,無論係個人品牌定係佢本尊曝光率同樣咁高。



去年9月,Nike c/o Virgil Abloh「Athlete in Progress」系列首次於巴黎Off-White SS19 Fashion Show上亮相,而當時他更邀請了包括香港女子跳高運動員楊文蔚(Cecilia Yeung)在內的一眾Nike女子田徑運動員作為客席模特兒行騷。事隔大半年,呢個結合Nike多年來於田徑領域豐富經驗及Virgil Abloh時裝美學的聯名系列終於要於下月尾推出。首批登場限量版單品包括跑步上衣、緊身褲及Off-White x Nike Zoom Terra Kiger 5,稍後亦會於夏季及秋季陸續發布更多設計,但到底呢個系列係咪只得女裝暫時就尚未公布,想知有冇男裝?等多個零月正式開賣時你咪知囉!