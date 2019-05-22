Nike x Virgil Abloh田徑系列　女生專享

要數當今時裝界最紅設計師，Virgil Abloh無疑會高票當選，除了同時手執Off-White及Louis Vuitton兩大人氣時裝品牌帥印之外，有佢參與設計的聯名單品都必定備受注目，先有出極都出唔完（但你又買極買唔到）、長氣過馬拉松跑手的Off-White x Nike The Ten聯名系列，再來就係一直只聞樓梯響的Off-White x IKEA限量版地氈，近日終於都開放抽籤畀大家登記，無論係個人品牌定係佢本尊曝光率同樣咁高。



去年9月，Nike c/o Virgil Abloh「Athlete in Progress」系列首次於巴黎Off-White SS19 Fashion Show上亮相，而當時他更邀請了包括香港女子跳高運動員楊文蔚（Cecilia Yeung）在內的一眾Nike女子田徑運動員作為客席模特兒行騷。事隔大半年，呢個結合Nike多年來於田徑領域豐富經驗及Virgil Abloh時裝美學的聯名系列終於要於下月尾推出。首批登場限量版單品包括跑步上衣、緊身褲及Off-White x Nike Zoom Terra Kiger 5，稍後亦會於夏季及秋季陸續發布更多設計，但到底呢個系列係咪只得女裝暫時就尚未公布，想知有冇男裝？等多個零月正式開賣時你咪知囉！