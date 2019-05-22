VR「街機」化　VAR BOX香港有得玩！

VR近年大行其道，想體驗原來隨街玩都得，講緊嘅就係本地公司VAR LIVE研發嘅VAR BOX，繼日本、台灣之後，香港用家都有得玩喇！VAR BOX簡單來說是將VR「街機」化，大型裝置內可以容納一名玩家，並整合大型屏幕、喇叭、VR眼鏡、感應器以及體感槍等設備，令玩家可以於私人空間內享受VR體驗。除了VAR BOX，另外亦有更大型的VAR BOX MAX，地板加入震動效果增加臨場感，裝置外亦設有小屏幕向外展示玩家數據，令觀眾更加投入。此外，有別於一般VR體驗，VAR BOX加入特別技術，令玩家佩戴VR眼鏡時暈眩感大減。



暫時VAR BOX主打射擊遊戲，遊戲全屬自家研發，現場試玩《Double Tap》，玩家需要於3分鐘內射倒場景內的目標，以所需時間、準蠅度計算得分，而且可以透過《VAR LIVE》App將成績上載至全球排行榜。最驚喜是VR眼鏡內畫面細緻，而且體感槍重量逼真，並加入機關模擬射擊時的後助力，絕對唔兒戲。



官方表示稍後將會推出更多遊戲，例如連接5對5的《Over Kill》等等。收費方面，每局HK$20，初期更會提供體驗優惠，只要下載《VAR LIVE》App就可以每日試玩一次VAR BOX。



VAR BOX首階段將會放置4台裝置於旺角的CGA電競館，之後陸續進駐於不同娛樂場所，包括商場、戲院、會所等，等用家隨時隨地都玩到。