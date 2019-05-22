生活夜校：一文睇晒　最新「日本遺產」

日本文化廳剛剛公布了最新認的「日本遺產」，這次已是第5批認定，合共有16項，來自21個道府縣，也令「日本遺產」數目增至83項。或許大家對「日本遺產」很感興趣，今日便為大家介紹一下。



‧甚麼「日本遺產」？

日本政府由2015年起，每年都會認定一批「日本遺產」，希望為地方注入活力並振興旅遊業。預計到明年東京奧運之時，「日本遺產」會達到100項。



‧哪個地方至今沒有「日本遺產」？

加上這次認定的「日本遺產」，岩手縣、鹿兒島縣及沖繩縣都首次獲得認定，至今為止，日本眾多道都府縣之中，只有東京都仍未有「日本遺產」。



‧最新的「日本遺產」有哪幾項？

這次認定的「日本遺產」共有16項，當中較特別的有以下幾項：



【充滿江戶時代氣氛的絞之產地】

地點：愛知縣名古屋市

簡介：日本絞染的歷史由來已久，位於名古屋東南部郊區的小鎮有松，便是以絞染而聞名。在江戶時代初期，東海道是來往江戶與京都間的驛站，而有松便位於驛站旁，當要建造名古屋城時，各地人才聚集此地，其中有人便把染物技術帶到有松，加上附近盛產棉花，當地人便把「有松染」製成商品，賣給來往東海道的商旅，而絞染工匠也慢慢發展出複雜的技術。

雖然有松町現在已不像過去那樣繁榮，不過小鎮還保留老屋和小店，維持以藍染為中心的文化古城鎮。



【陸奧GOLD浪漫】

地點：岩手縣平泉町、陸前高田市、宮城縣氣仙沼市、南三陸町、涌谷町

簡介：傳承岩手與宮城兩縣出產黃金歷史的「陸奧GOLD浪漫」，由分布於三陸地區的金礦遺迹、以金色堂聞名的世界遺產中尊寺（岩手縣平泉町）等組成。三陸地區的金礦年代久遠，開發於日本中世到戰後的幾百年之間，據坊間傳聞，早在日本古代，這裏就已經有了礦山開採活動。

同樣跟黃金有關還有中尊寺的金色堂，中尊寺建於850年，現在只留下兩棟建築，金色堂便是其一。金色堂類似京都的金閣寺，大廳完全覆蓋上黃金。現時的金色堂覆堂是昭和40年大整修時，以鋼骨水泥重新整備，讓金色堂免於受風霜侵蝕。



【能夠邂逅海女的城鎮 鳥羽·志摩】

地點：三重縣鳥羽市、志摩市

簡介：海女這種職業，全世界只有日本和韓國才有，日本至今仍有2000名海女，而生活在伊勢志摩的就有1000人。三重縣的「能夠邂逅海女的城鎮 鳥羽·志摩」，包括海女捕撈技術及相關的傳統活動，被認為日本的海女文化對外國遊客有很大的吸引力。



【延續一千三百年的日本終活之旅】

地點：岐阜縣揖斐川汀、大津市、滋賀縣長濱市、近江八幡市、京都市、京都府宇治市、龜岡市、宮津市、舞鶴市、大阪府和泉市、藤井寺市、茨木市、箕面市、兵庫縣寶塚市、加東市、加西市、姬路市、奈良市、奈良縣高取町、明日香村、櫻井市、和歌山市、和歌山縣那智勝浦町、紀之川市。

簡介：以西國三十三所巡禮為主題，所謂西國三十三所是指位於近畿二府（大阪府、京都府）四縣（奈良縣、和歌山縣、兵庫縣、滋賀縣）和岐阜縣的33處觀音靈場（寺院）。西國三十三所巡禮總距離超過1,000公里，過去一千三百年間，無數都踏上這條道路，希望可以充實人生。



【琉球王國時代起連綿不絕的沖繩傳統「球琉料理」、「泡盛」及「藝能」】

地點：那霸市、沖繩縣浦添市

簡介：琉球國位於今天的沖繩縣，首都首里。曾經向明、清兩代朝貢，遭日本薩摩藩入侵後也向薩摩藩、江戶幕府朝貢。琉球國因其特殊的地理位置，以東北亞和東南亞貿易的中轉站著稱，貿易發達，號稱「萬國津梁」。到了1879年，日本兼併琉球，廢除琉球藩，設置沖繩縣，但沖繩至今仍保留不少與日本截然不同的文化，例如琉球料理、酒和藝能（即表演藝術）等等。