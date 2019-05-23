三界五行：如魚得水　穩操勝券

諸葛亮《出師表》所講的「危急存亡之秋」，就是劉備先後痛失關羽、張飛兩位結義兄弟，報仇心切，不聽軍師之言，御駕親征，率領蜀國精銳部隊，大興問罪之師，結果幾乎全軍覆沒，自己也賠上性命。



劉備把爛攤子和阿斗劉禪交托給諸葛亮。在這危急存亡時期，魏吳兩國以及南蠻，起五路雄師，要對蜀國進行毀滅性打擊。可是，臨危受命的諸葛亮，卻在丞相府中閉門謝客。等到劉禪來訪，卻只見諸葛亮一隻手搖鵝毛扇，一隻手撒魚糧餵魚。劉禪請安後說：「相父，兵臨城下了，舉國上下都惶恐不安，你卻有閒情在這裏觀魚。」諸葛亮笑着說，這不是觀魚，而是在寧靜環境思考退敵之計。隨即諸葛亮召集文武高級官員開會，部署對策，不費吹灰之力就轉危為安，這就是「諸葛亮安居平五路」。



水是魚的載體，「如魚得水」是劉備的名言，劉備三顧茅廬，用誠意感動諸葛亮，出山幫助打天下，劉備對諸葛亮執禮甚恭，連關羽、張飛也呷醋，心不服口不服；劉備對他們解釋，他是魚，諸葛亮是水，現在是如魚得水（孤之有孔明，猶魚之有水也）。不久，曹軍來犯，敵強我弱，劉備有點恐慌。張飛揶揄說：「怕甚麽？你叫水出戰就可以了！」諸葛亮談笑用兵，輕而易舉打敗曹軍，這是成語「如魚得水」的出處。



老子說「上善若水」，載水的魚池魚缸位置放對了，魚池魚缸的魚也養對了，這樣的「如魚得水」，就是風水的很高境界。



方向宇