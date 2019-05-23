一鑊搞掂！簡易整香口蒜片雞

雞胸肉蛋白質豐富又沒有多餘脂肪，是相當健康的食材，不過唔識煮的話很易整到柴皮乾爭爭，IG@thecastawaykitchen就教大家煮蒜香雞胸肉。雞肉先以各式調味醃至入味，然後放入鑊內煎，最好先煎煮4分鐘才翻轉，加蓋煮多3分鐘，雞肉熟透之餘亦能保持肉汁。鑊不用清洗，保留煎過雞胸肉的精華來煮醬汁，將蒜片煮軟後加香草，放入上湯和檸檬汁煮熱，加入Cashew Cream不停拌勻至濃稠成醬汁。雞胸肉配醬汁已很美味，想味道更豐富，可以用意大利青瓜絲來代替米飯或意粉，飽肚又輕盈。

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材料：

雞胸肉 3塊

鹽 1.75茶匙

小茴香碎 1茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

芥末粉 半茶匙

肉荳蔻 1/4茶匙

橄欖油 2湯匙

蒜片 5瓣

百里香葉 3棵

檸檬汁 1個

上湯 半杯

Cashew Cream 1.5杯

意大利青瓜絲 9安士



做法：

1.雞胸加1.5茶匙鹽、小茴香、黑胡椒、芥末粉和肉荳蔻醃至入味。

2.用1湯匙油燒熱鑊，放入雞胸肉煎4分鐘，翻轉加蓋煮3分鐘盛起切件。

3.原鑊下1湯匙油、蒜片和百里香炒軟，加上湯和檸檬汁煮滾。

4.倒入Cashew Cream和0.25茶匙鹽煮勻做醬汁。

5.碟上放意大利青瓜絲，放入雞胸肉及醬汁便成。