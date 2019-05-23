靈敢侶情：有種男人…只可Hea不可愛

有種人，吃喝玩樂、甜蜜浪漫、風花雪月，他樣樣懂。你激氣時，他很會哄你；每朝起床，他跟你說早晨；個天落幾粒雨，他噓寒問暖；你割傷手指，他說心痛；你嗌悶，他陪你玩。



他甚麼都會，但就是不會專一亦不願愛。



起初你都懷疑，是否自己未夠主動，令他以為你未準備好，但到你說到將來談起愛，他已讀不回。



久而久之，你幾乎肯定，不認真的人是他不是你，但你又實在不忿，無理由臨門一腳放棄這個八十九分的男人。於是，你惟有把心一橫，花多三個月、半年的心思，自己做好一點、關心他多一點、說話可愛一點，總之就加多幾錢肉緊。你相信，自己有能力改變他，又或者，他會為你改變。



是的，無理由他不會為你改變。



萬萬想不到，他真的沒有變，而你，就碰個焦頭爛額。為了他，你經常在朋友圈內呻，人又變得情緒化，結果朋友都怕了你，最終得個吉。



面對愛，你可以盲，可以傻，但你不可以不忿，不可以有改變對方的心。無論他令你感到有幾特別，你始終要承認，有種人，只適合用來Hea，不是拿來愛的。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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