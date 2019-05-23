愛知縣瀨戶市　陶窰工場重現眼前

在愛知縣瀨戶市，有一座名為瀨戶藏的建築，1樓為餐廳，而2至3樓為博物館，全以當地窰產陶瓷製品瀨戶燒作主題，話說此陶瓷已有千年歷史，於1977年被指定為國家傳統工藝品，其特點是釉料色彩相當豐富，主要應用於茶道用具、花道器具及餐具等。



樓上的博物館部分比想像的誇張，收藏了約7,000件古陶瓷器及相關資料，完全見證了瀨戶市多年來的陶瓷文化和歷史，而且更把昭和30、40年代生產瀨戶燒全盛期的瀨戶老城區，以真實比例重現，當中包括了當年運送該市陶瓷的主要運輸站尾張瀨戶車站，站外更泊了一列當時用過的瀨戶線列車，訪客不妨趁機走上司機位拍照一番。而餐廳部分最令人印象深刻的，莫過於大廳中央的原裝大窰爐，再看捧上來的餐吃，食材原來不是重點，盛載食物的器皿才是漂亮又特別，原來它們全是獨一無二的手製陶瓷，喜歡的話你甚至可買幾隻走。



瀨戶藏博物館

地址：愛知縣瀨戶市藏所町1-1

網 址：http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2011031500092/