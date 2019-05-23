【健樂事】小心熱到病　防中暑10個貼士

天氣實在奇怪，要不滂沱大雨，要不就熱到跳舞，就像剛過去的周末，天文台發出今年首個酷熱天氣警告，沒想到當日已有一男一女因遠足而中暑。事實上，一個人在烈日下暴曬或長時間身處酷熱環境，體溫就會上升，需要靠身體機能的自動調節來降溫，若不及時補充水分，生理調節無法有效控制體溫時，便會出現各種熱傷害疾病，包括熱衰竭（Heat Exhaustion）及熱中暑（Heat Stroke）。患者初期會出現口渴、心跳加速、小腿抽筋等徵狀，當病情發展至衰竭狀態，患者會出現作嘔作悶、血壓下降、頭暈、惡心、氣促等。若問題持續惡化，體溫高達攝氏40度，患者將會停止出汗，或陷入昏迷或休克，即屬中暑。



【先到陰涼處休息】

如果發現自己或身邊人有中暑先兆，先要找個陰涼處休息，讓患者飲水或電解質飲料，以補充身體流失的水分及鹽分。為了盡快降溫，可以鬆解患者的衣物，再用濕毛巾冷敷身體，包括腋下、頸下等淋巴位置。值得一提，患者一旦陷入昏迷狀態，切忌餵其飲水，否則有機會阻塞氣道。若進行急救後，患者的情況未見改善，則需要盡快送院診治。



【預防中暑10大要點】

1.穿着淺色、透氣、鬆身的衣物，減少身體吸熱之餘，亦方便排汗及散熱。

2.每次出外活動時，必須帶備並補充足夠的水，或適量飲用含電解質的飲料。

3.在酷熱的日子外出，宜帶備手提風扇、冰涼頸巾、防曬雨傘等。

4.戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行。

5.避免在烈日下做劇烈運動或作長程的登山或遠足活動，因高溫、出汗及疲倦會增加身體的負荷。

6.若在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，或間中到陰涼地方休息。

7.進行消耗體力的戶外活動時，避免飲用含咖啡因或酒精的飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

8.在室內活動時，小心溫度或濕度過高，盡量打開窗戶，或開動風扇、冷氣，保持室內通爽涼快。

9.不應長時間留在停泊的汽車內。

10.進行戶外活動時若感不適，如頭暈、頭痛、惡心、氣促等，應立刻停止、休息和求助。



【中暑急救7大要點】

1.將患者移至陰涼地方。

2.如患者仍清醒，可讓他側臥，以保持氣道暢通。

3.鬆解患者的衣物。

4.盡快替患者降溫，例如以冷水為患者抹身、給患者搧風以保持清涼、放冰塊於患者頸側、腋下及腹股溝。如患者出現發冷迹象，則應停止為他降溫。

5.不要使用酒精為患者抹身降溫。

6.對於年紀老邁的中暑病患者，不可使用淋水降溫的方法，以免觸發心臟病。

7.讓患者飲水或電解質飲料，但如果患者未回復完全清醒，切勿讓他飲食。

