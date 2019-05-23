手機專用　Rodit汽車補品

不少駕車人士平時都會開住手機地圖搵路，所以車用手機夾、車叉絕對不能少，不過市面上咁多款式點揀好呢？汽車配件品牌Rodit，最近就推出2款手機夾、2款車叉、防滑墊，當中手機夾適用於大部分手機，而車叉至少支援2.4A輸出，幫你極速充電。



手機夾分別有Rodit Clip Hoop和Clip Stick 2款，當中Clip Hoop設有軸臂，唔單止可以安裝在中控台，甚至乎黏在玻璃窗上都冇問題，司機能夠靈活調校合適的角度，最特別是手機夾可調校厚度，就算用上超厚的手機殼，都一樣夾得到，至於底座採用強力粘性吸盤，唔會容易飛脫。至於屬於小巧版的Clip Stick，就不設軸臂，主要安裝在中控台上，能夠360度水平轉動，手機夾亦能上下調節，角度夠晒彈性。



車叉同樣有2款選擇，當中Rodit 2 USB Car Charger就設有2個USB介面，包括1個2.4A和QC 3.0接頭，同時充電都唔會減少輸出。另一款Rodit 2 USB+1 Socket Car Charger，提供2個2.4A USB介面和1個點煙器，不過就沒有QC 3.0接頭。