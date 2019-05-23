原汁原味　香煎多寶魚

今年法國5月美食薈（Le French GourMay）上，以被譽為法國後花園的Loire Valley為主題，當地除盛產葡萄及芝士外，沿着河谷亦有豐富魚鮮，配合傳統的法式烹調方法，味道鮮甜多汁。今日請來油麻地一間高級法國餐廳的主廚Eric Ng，示範用鮮甜肉嫩的法國多寶魚，以法式香煎方法以凸顯魚肉的原汁原味。曾在多間著名歐陸餐廳及酒店扒房任職主廚的Eric指，Loire Valley最出名就是多寶魚，其肉質紮實富彈性，而且又鮮又甜，適合用簡單的煎封方式來烹調，吃時可配以炒香了的雜菜，令魚肉入口更為清甜。



材料：

多寶魚柳肉 200克

百里香 3條

蒜頭 3粒

茴香籽 3克

海鹽 3克

青蘆筍 50克

紅洋葱粒 20克

蒜蓉 5克

紅椒粒 20克

黃椒粒 20克

青瓜粒 20克

黃瓜粒 20克

番茄粒 20克

茄蓉 50克

白酒 10毫升

番荽碎 少許

鹽 少許

糖 少許

胡椒粉 少許



做法：

1. 起油鑊慢火煎香青蘆筍，加少許鹽及胡椒粉調味，備用。多寶魚柳肉用茴香籽及海鹽略醃。

2. 另起油鑊炒香紅洋葱碎、蒜蓉及1條百里香，下紅椒粒、黃椒粒、青瓜粒、黃瓜粒炒勻灒白酒，加番茄粒、茄蓉及以鹽糖調味，炒至乾身下番荽碎拌勻成雜菜粒。

3. 再起油鑊爆香蒜頭及剩餘的百里香，下多寶魚，每邊煎約2.5分鐘，期間不斷淋上熱油。煎好的魚柳肉伴以雜菜粒及淋上牛油汁即成。