izzue x Champion　運動大「C」雙線出擊

作為美式運動服裝王者的Champion,自100年前於紐約羅徹斯特(Rochester)創立以來,憑着專利橫紋編織技術(Reverse Weave®)製作出耐用運動服裝,早期為美國海軍訓練學校供應運動服,二戰時亦被美軍廣泛穿着;50年代開始就為一眾常春藤(Ivy League)知名大學學府設計運動服,成就出一時無兩的Preppy Look ;去到60、70年代更推出女裝系列及開創出專用的運動內衣,成為女士們運動時的必備單品;90年代開始至千禧年期間就先後成為NBA及美國奧運代表隊指定運動服供應商,於每個時代、不同場合都見到其身影。去到近10年,Champion名字亦繼續於潮流界保持極高人氣,因為所有最當紅的潮流品牌包括:Vetements、Off-White、Supreme、Stussy、Undefeated及BAPE®等要出運動服,都必定會選擇與其合作,地位絕對無可代替。



本地時裝品牌izzue過往亦曾多次與Champion攜手合作,而且每一回推出聯名系列都大受歡迎。今個春夏系列,izzue分別以主線及副線與Champion合作,推出多款採用不同風格打造的服飾單品。當中主線izzue x Champion以經典「C」字Logo作靈感,大膽選用天藍、紫、黃及橙等夏日色調,並加入拼色、刺繡及3D橡膠細節創作出玩味設計;副線izzue ARMY x Champion就貫徹軍事風格,將各種源自軍事用品的標籤及圖案融入服飾之中,結合品牌標誌性閃電、飛鷹圖案、「LIVE IT REAL」及「NO MORE WASTAGE IN LIFE」等口號,將率性態度注入一系列軍風服飾當中。