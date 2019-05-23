「至尊」狂迷必到！Supreme極罕收藏品拍賣展

Supreme在這廿多年來推出過無數配飾和聯乘產品，種類更由簡單的鎖匙扣、耳筒、家品到拳擊運動用品，甚至彈珠機都有，可以話多到你數都數唔晒！但數量多唔代表你一定擁有到，事關絕大部分獨特配飾和單品，都生產數量極少和罕有，所以大家都好難見其真身。不過依家機會終於嚟喇，因為由5月24日起一連4日將會於中環H Queen's舉行一個名為Supreme私人珍藏網上拍賣活動，屆時主辦單位會將品牌多件珍貴拍賣物品帶來本地預展，讓大家近距離欣賞。



這個名為「The Supreme Vault：1998~2018網上專場拍賣會」，拍品來自美籍日裔收藏家Yukio Takahashi的私人珍藏。他花上10年時間搜羅Supreme生產的幾乎所有配飾配件，而今次拍賣的收藏品更超過1,300件！重點拍品包括：Supreme x Stern Pinball彈珠機，它可是Stern及Supreme旗下至今最昂貴的零售商品，估價高達HK$60~$70萬。另由於Supreme創辦人James Jebbia熱愛拳擊運動，所以在今回的拍品中，有一款來自S/S 2016推出的Supreme x Everlast拳擊沙袋；也有一架備受追捧、於2017年推出的Supreme x Coleman迷你電單車。加埋同場展示的種種「千奇拍趣」收藏品，保證讓你大開眼界，各位潮人萬勿錯過！