果粉聚焦︰MBP升級用8核心　即日有得買！

WWDC舉行在即，Apple突然為MacBook Pro帶來更新，首次把8核心處理器引入其中。MacBook Pro現配備更快速的第8代及第9代Intel Core處理器，提供比4核心MacBook Pro快達2倍，以及比6核心MacBook Pro 提升達40%的效能表現，成為歷來最快速的Mac手提電腦。



除了全新處理器，MacBook Pro配備了500nit亮度的Retina顯示器，支援P3寬廣色域及原色調技術。其他配置還包括立體聲揚聲器、Touch ID、提供關連操控的觸控欄、SSD 儲存、Apple T2安全晶片等，並提供Thunderbolt 3連接埠，可進行數據傳輸、充電，以及連接多達2個5K顯示器或4個外置 GPU。



全新配備觸控欄的13吋MacBook Pro及全新15 吋 MacBook Pro由即日起於apple.com、Apple Store app及指定的Apple Store有售，當中最高階的15吋型號配備了8 核心第9代Intel Core i9 處理器、16GB RAM、512GB SSD及Radeon Pro 560X顯示卡，索價2萬多元起。