【深夜字聊】夫妻同患糖尿病　逼停性生活

Q：本人今年四十多歲，因家族遺傳而患糖尿病數年，妻子則因為懷孕時有妊娠糖尿，產後一度回復正常，但幾年後亦患上糖尿病。回望在我們三十幾歲的時候，性生活是不錯的，但到現在勃起功能變弱，醫生也直言陽萎是糖尿病的後遺症，妻子亦好像失去性趣，而且分泌不足。我有勃起困難加上她感到疼痛，近來性生活是完全靜止了。很想知道這種惡劣情況還有機會挽回嗎？我不求回到最好狀態，但也希望至少能繼續性生活。

文先生



A：糖尿病是長期慢性病的一種，在香港有年輕化的趨勢，發病年齡層已降至青壯年。研究顯示，男性糖尿病病人陽痿的發生率高達40%至60%。男性糖尿病患因神經與血管受損，罹患陽萎機率比同年齡的男性高出3倍。



男性患者在糖尿病發病初期，性慾一般無異於以往，能順利達至性高潮和射精，偶有陰莖勃起不堅，令病患誤以為純屬偶發或疲倦所致，但勃起困難問題漸趨嚴重，才驚覺原來警號早已響起。



糖尿病導致性功能障礙，是糖尿病引起了神經和血管病變。病變發生時，血管充血不足，造成陰莖勃起時硬度不足，血管有可能惡化至不能完全擴張，導致全面陽萎。



女性糖尿病患者方面，她們亦會因病情導致性功能障礙，常見徵狀包括喪失性慾、陰道乾涸、陰核的性敏感度降低、性高潮困難等。中年女性患者的經期正常，排除更年期因素，便甚有機會是糖尿病使性慾衰退。



夫妻均受糖尿病困擾，且影響到性生活，無疑是雙重打擊。伴侶宜共同積極面對，同心對抗病情，嚴選食物和注重調理，互相提醒節制飲食。性生活方面，防止血管和神經惡化，可避免性功能下滑。男方可請醫生處方適合劑量的助性藥物，女方使用水溶性潤滑劑。縱使有性交困難，不等於逼停性行為，可嘗試先集中進行體外性行為，以愛撫刺激為雙方帶來性滿足，重建親密感和性自信，使用助性藥物衝破障礙。



李偉儀