Colourmix卡萊美　防曬優惠大召集

夏天嘅太陽熱辣辣，紫外線避無可避，唔想曬黑、曬傷甚至曬出斑，防曬一定唔少得! Colourmix卡萊美今期集合最強防曬優惠，為大家提供豔陽下周全保護，咁呢個夏天就可以放心曬啦!



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優惠期: 24/5/2019-5/6/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。