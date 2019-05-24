Colourmix卡萊美　防曬優惠大召集

2019年05月24日 11:00
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    Colourmix卡萊美 夏日防曬產品勁減低至47折!

    夏天嘅太陽熱辣辣，紫外線避無可避，唔想曬黑、曬傷甚至曬出斑，防曬一定唔少得! Colourmix卡萊美今期集合最強防曬優惠，為大家提供豔陽下周全保護，咁呢個夏天就可以放心曬啦!

    【防曬裸妝】
    YSL 輕透無重羽毛氣墊粉底SPF23/ PA++ (#10/#20) 14g
    建議價 $480
    熱賣價 $405【85折】

    【多效合一】
    FLOR DE MAN 三重防護提亮素顏防曬乳霜SPF50+/PA+++ 80ml
    建議價 $200
    熱賣價 $100【5折】

    FRESH NATION B5 水亮活肌防曬霜SPF50+/PA+++ 50ml
    建議價 $220
    熱賣價 $120【55折】

    【瞬效降溫】
    SUTEKI 水露防晒噴霧SPF50/PA+++ 150ml
    建議價 $130
    熱賣價 $60【47折】

    SHILLS 很耐曬超清爽美白防曬冰鎮噴霧SPF50+** 180ml
    建議價 $130/件
    熱賣價 $130/2件【5折】

    【美白抗黑】
    SWISSMIRACLE 瞬凝亮白高效防曬霜SPF50+/PA++++ 50ml
    建議價 $320
    熱賣價 $220【69折】

    COREANA PREMIUM晶鑽科研活細胞終極高效防曬乳#IRF25 SPF50+/PA+++ 80ml
    建議價 $380
    熱賣價 $180【48折】

    優惠期: 24/5/2019-5/6/2019
    地點: 卡萊美全線港澳門市
    卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
    *優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
    *優惠貨品數量有限，售完即止。