Colourmix卡萊美 防曬優惠大召集
2019年05月24日 11:00
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Colourmix卡萊美 夏日防曬產品勁減低至47折!
夏天嘅太陽熱辣辣，紫外線避無可避，唔想曬黑、曬傷甚至曬出斑，防曬一定唔少得! Colourmix卡萊美今期集合最強防曬優惠，為大家提供豔陽下周全保護，咁呢個夏天就可以放心曬啦!
【防曬裸妝】
YSL 輕透無重羽毛氣墊粉底SPF23/ PA++ (#10/#20) 14g
建議價 $480
熱賣價 $405【85折】
【多效合一】
FLOR DE MAN 三重防護提亮素顏防曬乳霜SPF50+/PA+++ 80ml
建議價 $200
熱賣價 $100【5折】
FRESH NATION B5 水亮活肌防曬霜SPF50+/PA+++ 50ml
建議價 $220
熱賣價 $120【55折】
【瞬效降溫】
SUTEKI 水露防晒噴霧SPF50/PA+++ 150ml
建議價 $130
熱賣價 $60【47折】
SHILLS 很耐曬超清爽美白防曬冰鎮噴霧SPF50+** 180ml
建議價 $130/件
熱賣價 $130/2件【5折】
【美白抗黑】
SWISSMIRACLE 瞬凝亮白高效防曬霜SPF50+/PA++++ 50ml
建議價 $320
熱賣價 $220【69折】
COREANA PREMIUM晶鑽科研活細胞終極高效防曬乳#IRF25 SPF50+/PA+++ 80ml
建議價 $380
熱賣價 $180【48折】
優惠期: 24/5/2019-5/6/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。