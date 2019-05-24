飲酵精排毒　踢走肥肉迎夏日

夏天將至，想穿得清涼、性感，相信很多女性都會盤算：我要減肥！不過減肥方法五花八門，怎樣挑選呢？我認為運動一定要做，再配合健康飲食和飲「排毒酵精」，減肥就成功在望！



人體消化吸收食物需要消化酶（消化酵精），如體內能產生足夠消化酶，就能順暢地將食物消化吸收，否則會因消化不良而產生毒素，繼而減慢代謝，變成所謂「飲水都會肥」的體質。我推廣的「唐安麒宇宙飲食」，透過分開進食肉類跟澱粉質和進食大量生鮮富含酵素的食物，減輕腸胃負擔，促進消化。只要再配合排毒酵精，就能補充足夠消化酶，幫身體徹底排毒。



排毒酵精以靈芝、糙米胚芽及幾十種純天然蔬果經微生物技術發酵而成，極易被人體吸收，加上含豐富維他命、纖維、礦物質等，有效清除黏附於腸道內的頑固宿便，提高免疫力。排毒酵精更獲香港浸會大學SCCL研究測試證實(研究報告編號:SCL-20121(01))，連續飲用21天排毒酵精配合宇宙飲食，BMI指數可減達6.67%，體重最高減達6.8%，皮下脂肪最高減達4.85%，100%受訪者認同能改善排便情況！(自願者測試報告編號:BGH2012-010)



當你排清毒素，會發現成個人輕鬆了，水腫累贅消失了，面上暗瘡亦明顯減少。新陳代謝加快，吃進肚的都消化乾淨，自然食極唔肥。我飲排毒酵精很多年，已經很少病痛，健康和身材都咁fit，全靠宇宙飲食及排毒酵精。



維持腸道環境健康，就等於掌握了促進生命力活化的主要關鍵，無論你需要減肥或想強身健體，都應該補充足夠酵精。快飲酵精，享瘦一夏。



排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，促進排毒；更獲香港浸會大學SCCL【臨床研究證實】，飲用後體脂肪率(BMI)、體重、皮下脂肪全面下降，100%受訪者認同能改善排便狀況。



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Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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