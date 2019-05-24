三界五行：魚缸擺錯位　影響家宅運

家居養魚，魚缸擺放在甚麼位置好呢？這個問題大有學問，即使不信風水，純粹享受養魚樂趣，也有很多值得注意的地方，如果想利用魚缸招財化煞，那就更加值得研究。



別以為純粹養魚觀魚，不講求風水效應，魚缸就可以隨處擺放，須知擺錯位置，輕則影響魚的健康成長，重則危及家居安全。魚缸擺放在有陽光直射的地方，會孳生水藻，影響水質，魚容易生病；擺放在電視機或音響旁邊，變化太大的光與聲，會令那些膽小的魚（如七彩神仙）驚慌；若靠近廚房，會受到油煙污染；擺放在儲物櫃下面，取重物不小心會弄破魚缸；放在廁所附近，容易被碰撞，尤其是家中有長者或小朋友，構成安全隱患；如果放在鋼琴旁邊，受影響的不是魚缸，而是鋼琴受潮。



魚缸放在廳中心，四邊無依無靠，家人或訪客容易碰撞，魚兒受驚，魚缸破碎的風險也很大。在風水角度而言，中心就是中宮，五行中宮屬土，土克水，魚缸難以發揮風水的作用，甚至對家運產生負面的影響；如果放在對正家門的位置，魚缸玻璃會把財氣反射而無法入宅，難以達致旺財效果。



至於魚缸擺放甚麼位置才最符合風水有兩個講法，有人認為應該放在財位，所持理由是「水為財」，財位可以簡單直接達到目的，有人則唱反調，直指是「見財化水」，不但招不到財，還會導致破財。（明續）



方向宇