英國藝術家作品展　延續壞孩子McQueen創意精神

Alexander McQueen已經離開了我們9年，他留給我們的除了是一些驚世駭俗、天馬行空的設計外，還有他在生前於2007年所創立的Sarabande慈善基金，便正好將他的創意精神繼續傳承下來。



這個基金會已成立了12年，但沒有太多人知道，因為不是以McQueen本人名字名命，「Sarabande」其實就是他2007年春夏女裝系列的名字。McQueen一直深信有創意的學生都應該享有與他同等的待遇和機會，所以基金旨在為一眾年輕設計師和藝術家提供獎學金，來支持和給予他們發揮創意的機會。



最近Sarabande慈善基金與本地名店JOYCE合作，展出來自基金會的時裝設計師、珠寶設計師和藝術家作品，而McQueen生前拍擋兼基金負責人Trino Verkade亦專誠來港，並帶同Joshua Beaty、Jasmin Reif及Saelia Aparicio三位藝術家於店內進行創作及粉飾櫥窗。而今次展出的所有藝術作品、服飾及珠寶均可購買，JOYCE x Sarabande Pop-up Store將由即日至6月12日開放，喜愛藝術和時裝的朋友不容錯過。