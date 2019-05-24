自煮混合風味菜　鮫魚配煎蛋

香港人工作繁忙，有時想食好啲啲都可能是件難事，如果家中有小朋友，又要顧及營養和味道，煮一餐飯便變得相當傷腦筋。IG@aum_napat就一次過教大家預備兩個美味又富營養的菜式，分別是泰式汁煮鮫魚與煎蛋。



先以滾水煲煮香茅和南薑以去除雜質，之後放入鮫魚煮至半熟，放入蔬菜、調味和香草煮至熟便完成，上碟前記得先在碟面唧上少許青檸汁，魚肉便能吸收青檸的味道，既可辟腥又能令味道變得清新。另一道菜就是小朋友喜歡吃的煎蛋，想味道更香可加點紫蘇籽；鮮味魚肉配嫩滑煎蛋，讓人食欲大增，而且做法相當簡單，老少咸宜。



湯煮鮫魚材料：

鮫魚 1件

香茅 1條

南薑 適量

水 適量

車厘茄 4粒

冰糖 1湯匙

白菇 適量

泰國檸檬葉 少許

番荽 少許

青檸汁 1/4個



做法：

1.煲滾水，加香茅和南薑煮熱，期間清除水表面的雜質泡泡。

2.放入鮫魚浸至半熟，再放切半車厘茄、冰糖、白菇、泰國檸檬葉和番荽，煮至魚肉變熟。

3.在碟上唧青檸汁，放上魚肉、配料和湯汁便成。



煎蛋材料：

紫蘇籽 1湯匙

蛋 3隻



做法：

1.蛋和紫蘇籽混合。

2.煎成蛋餅便成。