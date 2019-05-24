營事檔案：冬菇牛肉懶人飯 補充營養Good Idea

最近，飲食方面少了豬肉這個選擇，烹調食物上狹窄了一點，今次就想和大家介紹一個冬菇牛肉懶人飯，讓大家有多個快靚正Idea！



【要揀較瘦牛肉】

一提到牛肉，大家便會聯想到脂肪含量較高，好似較易肥，其實只要揀選比較瘦的牛肉，既可以減低脂肪攝取量，又可以攝取到牛肉豐富的營養價值。牛肉的營養價值是眾多肉類中比較高的一款，牛肉的蛋白質含量高，而且含有所有人體不能製造的必須胺基酸，更符合人體所需的營養，足夠的蛋白質能夠維持皮膚、頭髮的健康，及身體細胞組織的修補及更新。



【牛肉鐵質易吸收】

此外，每一百克牛肉含有3.3毫克鐵質，動物性鐵質比起蔬菜中的植物性鐵質更容易被人體吸收，和一些含有豐富維他命C的食物，例如佐以西蘭花一同烹調，更有效提高鐵質的吸收率。鐵質可以有助製造紅血球，預防缺鐵性貧血，尤其適合女性食用。牛肉還含有維他命B，可以維持皮膚和頭髮的彈性，而且可以紓緩壓力，有助維持身心健康的作用。



【冬菇口感似肉】

冬菇的口感非常有嚼口，和肉類的質感相似，跟牛肉一同進食，好像更容易滿足食肉的欲望，與此同時可以攝取膳食纖維，能夠增強飽肚感。冬菇能夠帶出食物的鮮味，就像天然的調味料一樣，健康又有益。



【冬菇牛肉飯】

材料：

米 半杯

瘦牛肉 180克（攪碎）

鮮冬菇 5粒

油 2茶匙

水／脫脂雞湯 200毫升

鹽 1/2茶匙

黑胡椒 適量



做法

1.鮮冬菇抹淨切片，備用。

2.將米洗淨後放在飯煲內，加入冬菇片及瘦牛肉碎。

3.加水，再加鹽、黑胡椒及油，稍拌均。

4.按掣煮飯。

5.開蓋，拌勻即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。