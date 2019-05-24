本日日本：唔怕畫花！手機殼變筆記簿

今時今日有乜嘢係最跟身呢？我諗十個人當中，應該最少有9個會答你手提電話！如此就手的物件，如果可以善加利用，絕對可以帶來更多的增值用途！日本的功能薄膜生產商Cosmotic及負責商業設計的kenma，啱啱推出了名為wemo的手機殼，賣點係該殼可以任你寫嘢畫嘢Drop Notes，簡單講係兼具筆記簿功能，甚至畫出獨一無二嘅手機殼款式，真係正到暈呀！



話說兩間公司之前已推出了wemo系列的第一彈「Band」，係為醫療人員開發出筆記手帶，一大特色係可隨身攜帶，舉起隻手就可寫低或閱讀重要事項的同時，亦避免了寫低筆記的紙張會整唔見咗，更重要係用油性原子筆寫下的Notes，用擦膠或手指便可刷走，所以一推出便大受歡迎。之後為辦公室人員推出第二彈，採用了黏貼式浮簽概念，同樣相當好賣。



今次再下一城推出手機殼，透過殼上的獨特表面塗層，讓大家可以用油性原子筆寫個痛快，唔使下下開手機都可以即時睇到check List，之後可用擦膠及手指刷走，即使濕水時文字並不會化開，效果相當不俗。而該款手機殼採用硅、聚碳酸酯及軟身微纖維所製成，相當硬淨，不過暫時只有iPhone 7/8/X/XS用的款式，顏色方面有深灰、珊瑚紅、珍珠綠及藍灰四種，各售2,000日圓，現率先於日本Amazon發售。



網址：https://www.wemo.tokyo