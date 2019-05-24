手機隨時剪　《Premiere Rush》登陸Android

手機性能愈來愈強，吸引到不少人嘗試以手機剪片，去年Adobe就推出手機專用剪片程式《Premiere Rush》，並率先登陸iOS平台。時隔多月，官方宣布程式現可於指定Android手機上使用，當中包括Samsung Galaxy S10/10+、S9/9+、Note9、Note8及S10e，而將來會支援更多Android裝置。



《Premiere Rush》即就是軟件《 Premiere Pro 》的簡化版本，提供直觀的編輯工具、簡單易用的色彩校正工具，並可透過人工智能消除雜音，讓任何人都能輕鬆剪片。程式另一賣點是所有作品及編輯動作都會自動同步至雲端，用戶可在電腦及手機之間無縫使用，去到邊剪到邊！



程式設有多個收費方案，當中「起步計劃」讓用戶免費使用所有功能，但最多只能匯出三個作品。「個人計劃」的售價為每月9.99美金，可無限量匯出作品，並享有100GB Creative Cloud 儲存量。至於Samsung Galaxy用戶月費只需7.99美金，並享有一年20%月費折扣優惠。