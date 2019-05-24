精緻抹茶芝士餅　唔使焗一學就識

餅底的做法跟一貫芝士餅無異，但卻用了曲奇餅模製作，細細件方便食用之餘，淋上朱古力鏡面亦令賣相更加吸引。（互聯網）

去日本旅行，其中一項不能錯過的節目就是——食甜品！無論和風抑或西式甜點，日本出品都總像特別吸引。如果跟你說自製這款的骰抹茶芝士餅其實唔難，你又會不會相信呢？事實上製作過程零難度，就連焗爐都唔使用，一於睇睇YouTube的Hanse示範。



抹茶忌廉芝士餅材料：

忌廉芝士 200克

忌廉 100克

白朱古力 65克

沙糖 30克

牛奶 20克

抹茶粉 5克



餅底：

消化餅 100克

牛油 25克



鏡面朱古力：

白朱古力、沙糖 各100克

清水 75克

魚膠片 6克



做法：

1. 將忌廉芝士拌勻，加沙糖攪拌。

2. 拂打牛奶與抹茶粉，然後與忌廉芝士及白朱古力醬混合。

3. 將忌廉打至挺身，與抹茶忌廉混合。

4. 唧入模具內冷藏3小時。

5. 壓碎消化餅，與溶牛油攪拌後壓成餅底，冷藏30分鐘。

6. 加熱清水及沙糖，與白朱古力拌勻，放入浸軟的魚膠片。

7. 過篩後將鏡面朱古力降溫至攝氏30度。

8. 把鏡面朱古力淋在抹茶忌廉芝士餅上，再放在餅底上面即成。