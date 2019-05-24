FoodieCurly鬈毛妹：將威尼斯吃進肚裏

你有想過坐郵輪嗎？



曾幾何時，我都覺得坐郵輪是老人家的玩意，但自從年前公幹搭過一次之後，就完全改觀了。住在船上，每天對着無敵海景，看看海鷗，看看海濤，要嗎大字型躺在床上，要嗎Z字型躺在泳池沙灘椅，要嗎H字型 (Hea) 食盡船上所有免費餐，爽到呢，甚至不想上岸參觀！



最近又有一次上郵輪的機會，皆因意式郵輪Costa Venezia訪港，她不僅是歌斯達郵輪亞洲船隊的最新成員，更是船隊最大型的一位成員。船上設有8,000平方呎免稅店、室內外泳池、迷你高球場、繩索攀爬牆等等玩樂設施，想吃想買想玩想Hea，一應俱全。和其他郵輪一樣，Costa Venezia設有很多免費任吃餐廳，我這天則被安排到「大運河餐廳 Canal Grande」，來了一頓四道菜的午宴。



餐廳主打威尼斯菜，每道菜都有個小故事。像前菜「奶油鱈魚多士」吧，是當地的傳統特色菜。話說當年的威尼斯共和國是歐洲主要的貿易中心，由冰極北方南下的商人們，主食之一就是醃魚，於是亦將這道挪威奶油鱈魚帶到了威尼斯。吃一口，鱈魚一絲一絲的，竟有點像蟹肉，用來配多士很配。



頭盤是「意大利辣味大蝦麵」，分量一點也不少，大蝦用番茄醬、辣椒、蒜頭等煮過後，加入意粉，這道簡單的食譜源自克羅地亞，現在已成為經典威尼斯菜；最後的甜品是「炸糖球」，有點像我們由小吃到大的沙翁，只是加了點提子乾和忌廉，原來這是威尼斯的喜慶食品，可追溯至文藝復興年代，應該與我們的沙翁無關啦。



想不到短短的一餐飯，大家就將威尼斯數百年的歷史吃進肚裏去！想參加Costa Venezia郵輪遊的話，不少香港人會選擇從意大利出發，前往杜拜，又或從新加坡出發並於香港下船，悉隨尊便。





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